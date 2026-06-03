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Тайные места Ладожских шхер

Путешествие по Ладожским шхерам откроет перед вами уникальные пейзажи и исторические места Карелии. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Ладожские шхеры - это настоящая жемчужина Карелии, которую можно увидеть только с воды.

Путешествие на катере позволит заглянуть в укромные бухты и узкие проливы, насладиться видом могучих скал и серебряной воды
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Ладоги.

Маршрут включает посещение острова Тулолансаари, где добывали гранит для Эрмитажа, и остановку на острове Хонкасало с подъёмом на гору Вахтимяки. Это идеальная возможность для тех, кто хочет насладиться тишиной и первозданной природой

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Увлекательное путешествие на катере
  • 🌄 Потрясающие панорамные виды
  • 🏞️ Посещение исторических мест
  • 🗺️ Уникальные природные объекты
  • 🎨 Связь с искусством и историей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее тёплая и комфортная для путешествий. В это время можно насладиться ясными видами и спокойной водой. Сентябрь также подходит для поездки, особенно для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более прохладную погоду. В другие месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать погодные условия и ограничения по доступности маршрутов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Тайные места Ладожских шхер
Тайные места Ладожских шхер
Тайные места Ладожских шхер

Что можно увидеть

  • Остров Тулолансаари
  • Остров Хонкасало
  • Остров Каарнетсаари
  • Гора Вахтимяки

Описание экскурсии

На комфортабельном катере мы поплывём к величественным Ладожским шхерам — скалистым островам, которые называют северными фьордами России.

Пройдём мимо острова Тулолансаари, где добывали гранит для Эрмитажа и мостов Петербурга, и вы узнаете, как он связан с творчеством Рериха.

Сделаем остановку на острове Хонкасало и поднимемся на «Крышу Ладоги» — гору Вахтимяки, откуда открываются потрясающие панорамы. В ясную погоду оттуда можно разглядеть купола Спасо-Преображенского собора на Валааме.

Зайдём в бухту острова Каарнетсаари с живописными скалами Вороньи врата и Разбитое сердце, а также горой Айно, воспетой в карело-финском эпосе «Калевала».

Проведёте время среди тишины и первозданной природы, где слышны только волны и крики чаек.

Организационные детали

  • Плывём на комфортабельном 8-местном катере, оснащённом всеми средствами безопасности
  • Дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
  • Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды

ежедневно в 15:15 и 17:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От причала Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ладожским шхерам. В путешествии вас будет сопровождать опытный капитан, который познакомит вас с историей и уникальной природой этого удивительного места. Прогулка на аэролодке или катере даст возможность ощутить полную свободу передвижения по озеру.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Огромное спасибо за экскурсию, все понравилось! Будем рекомендовать!!!
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Виктория, благодарим вас за отзыв. Всегда приятно сделать отдых путешественников наиболее интересным и комфортным. Приезжайте к нам еще обязательно, в любое время года)
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Катерина
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на острове и полазать там по скалам. Судно новое, очень комфортное. Спасибо капитану Евгению!
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на
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С
Экскурсия понравилась. Вокруг красота невероятная. Капитан- он же экскурсовод, интересно рассказывал о тех местах, что мы видели. По времени не коротко и не растянуто. В самый раз. Рекомендую, если у вас есть время остановиться в Сортавале
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