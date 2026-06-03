Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее тёплая и комфортная для путешествий. В это время можно насладиться ясными видами и спокойной водой. Сентябрь также подходит для поездки, особенно для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более прохладную погоду. В другие месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать погодные условия и ограничения по доступности маршрутов.

Ладожские шхеры - это настоящая жемчужина Карелии, которую можно увидеть только с воды.Путешествие на катере позволит заглянуть в укромные бухты и узкие проливы, насладиться видом могучих скал и серебряной воды

Ладоги. Маршрут включает посещение острова Тулолансаари, где добывали гранит для Эрмитажа, и остановку на острове Хонкасало с подъёмом на гору Вахтимяки. Это идеальная возможность для тех, кто хочет насладиться тишиной и первозданной природой

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На катере, по ладожским шхерам катере

Описание экскурсии

На комфортабельном катере мы поплывём к величественным Ладожским шхерам — скалистым островам, которые называют северными фьордами России.

Пройдём мимо острова Тулолансаари, где добывали гранит для Эрмитажа и мостов Петербурга, и вы узнаете, как он связан с творчеством Рериха.

Сделаем остановку на острове Хонкасало и поднимемся на «Крышу Ладоги» — гору Вахтимяки, откуда открываются потрясающие панорамы. В ясную погоду оттуда можно разглядеть купола Спасо-Преображенского собора на Валааме.

Зайдём в бухту острова Каарнетсаари с живописными скалами Вороньи врата и Разбитое сердце, а также горой Айно, воспетой в карело-финском эпосе «Калевала».

Проведёте время среди тишины и первозданной природы, где слышны только волны и крики чаек.

Организационные детали