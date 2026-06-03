Ладожские шхеры - это настоящая жемчужина Карелии, которую можно увидеть только с воды.
Путешествие на катере позволит заглянуть в укромные бухты и узкие проливы, насладиться видом могучих скал и серебряной воды
Путешествие на катере позволит заглянуть в укромные бухты и узкие проливы, насладиться видом могучих скал и серебряной воды
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Увлекательное путешествие на катере
- 🌄 Потрясающие панорамные виды
- 🏞️ Посещение исторических мест
- 🗺️ Уникальные природные объекты
- 🎨 Связь с искусством и историей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с июня по август, когда погода наиболее тёплая и комфортная для путешествий. В это время можно насладиться ясными видами и спокойной водой. Сентябрь также подходит для поездки, особенно для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более прохладную погоду. В другие месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать погодные условия и ограничения по доступности маршрутов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Тулолансаари
- Остров Хонкасало
- Остров Каарнетсаари
- Гора Вахтимяки
Описание экскурсии
На комфортабельном катере мы поплывём к величественным Ладожским шхерам — скалистым островам, которые называют северными фьордами России.
Пройдём мимо острова Тулолансаари, где добывали гранит для Эрмитажа и мостов Петербурга, и вы узнаете, как он связан с творчеством Рериха.
Сделаем остановку на острове Хонкасало и поднимемся на «Крышу Ладоги» — гору Вахтимяки, откуда открываются потрясающие панорамы. В ясную погоду оттуда можно разглядеть купола Спасо-Преображенского собора на Валааме.
Зайдём в бухту острова Каарнетсаари с живописными скалами Вороньи врата и Разбитое сердце, а также горой Айно, воспетой в карело-финском эпосе «Калевала».
Проведёте время среди тишины и первозданной природы, где слышны только волны и крики чаек.
Организационные детали
- Плывём на комфортабельном 8-местном катере, оснащённом всеми средствами безопасности
- Дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды
ежедневно в 15:15 и 17:00
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Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ладожским шхерам. В путешествии вас будет сопровождать опытный капитан, который познакомит вас с историей и уникальной природой этого удивительного места. Прогулка на аэролодке или катере даст возможность ощутить полную свободу передвижения по озеру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо за экскурсию, все понравилось! Будем рекомендовать!!!
Вадим
Ответ организатора:
Виктория, благодарим вас за отзыв. Всегда приятно сделать отдых путешественников наиболее интересным и комфортным. Приезжайте к нам еще обязательно, в любое время года)
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Несмотря на погоду, нам провели замечательную экскурсию по Ладожским шхерам, удалось посмотреть красивые места, высадиться на острове и полазать там по скалам. Судно новое, очень комфортное. Спасибо капитану Евгению!
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С
Экскурсия понравилась. Вокруг красота невероятная. Капитан- он же экскурсовод, интересно рассказывал о тех местах, что мы видели. По времени не коротко и не растянуто. В самый раз. Рекомендую, если у вас есть время остановиться в Сортавале
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