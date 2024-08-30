Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Сортавале, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 22 отзыва 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Архитектура и природа Сортавалы Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами «Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной» 5200 ₽ за всё до 5 чел. На катере 70 отзывов 3 часа Водная прогулка Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер» Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со... «Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии» Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 3000 ₽ за человека Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Вечерняя прогулка по Сортавале Познакомиться с городом и понять, почему все площади здесь треугольные Начало: На ул. Ленина «набережную с новыми памятниками» Расписание: в субботу в 18:00 600 ₽ за человека Другие экскурсии Сортавалы Последние отзывы на экскурсии Е Елена Пешком по Сортавале Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.

Д Дмитрий Пешком по Сортавале Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!

А Анна Пешком по Сортавале Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Набережная»

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