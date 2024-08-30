2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
10 мая в 11:00
16 мая в 11:00
3000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Сортавале
Познакомиться с городом и понять, почему все площади здесь треугольные
Начало: На ул. Ленина
«набережную с новыми памятниками»
Расписание: в субботу в 18:00
8 фев в 18:00
15 фев в 17:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 августа 2024Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
- ДДмитрий12 августа 2024Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
- ААнна12 августа 2024Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в феврале 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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