Экскурсии по набережной Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сортавале, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Пешком по Сортавале
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
«Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
На катере
70 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
10 мая в 11:00
16 мая в 11:00
3000 за человека
Вечерняя прогулка по Сортавале
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Сортавале
Познакомиться с городом и понять, почему все площади здесь треугольные
Начало: На ул. Ленина
«набережную с новыми памятниками»
Расписание: в субботу в 18:00
8 фев в 18:00
15 фев в 17:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком по Сортавале
  2. Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
  3. Вечерняя прогулка по Сортавале
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Самое главное
  4. Рускеала
  5. Остров Хонкасало
  6. Городище Паасо
  7. Мраморный каньон
  8. Гора Хийденвуори
  9. Остров Валаам
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в феврале 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5200. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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