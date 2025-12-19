Мои заказы

Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы

Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Поездка в карельский зоопарк «Чёрные камни» — это знакомство с животными в условиях, приближенных к естественным.

На большой лесной территории живут сотни зверей и птиц: от северных видов до серьёзных хищников и домашних любимцев. Вы насладитесь карельскими пейзажами и узнаете немного больше о жизни наших меньших братьев.
Описание экскурсии

10:30 — Автобус заберёт вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки

11:00 — Отправление из Сортавалы

12:00 — Посещение карельского зоопарка

Это крупнейший зоопарк на Северо-Западе, он расположен среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя вольготно.

В зоопарке обитают 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, и с лощёным тигром, и с забавными козочками. Некоторые звери любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить.

15:00–16:00 — дорога в Сортавалу. Наш автобус привезёт вас в центр города

Организационные детали

  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке. Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
  • Автобус подаётся за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка
  • В поездке с вами будет гид из нашей команды

Экскурсия не проводится с 31.12.2025 по 11.01.2026

ежедневно в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2900 ₽
Дети до 12 лет2540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Сортавалы

