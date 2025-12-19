Поездка в карельский зоопарк «Чёрные камни» — это знакомство с животными в условиях, приближенных к естественным. На большой лесной территории живут сотни зверей и птиц: от северных видов до серьёзных хищников и домашних любимцев. Вы насладитесь карельскими пейзажами и узнаете немного больше о жизни наших меньших братьев.

10:30 — Автобус заберёт вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки

11:00 — Отправление из Сортавалы

12:00 — Посещение карельского зоопарка

Это крупнейший зоопарк на Северо-Западе, он расположен среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя вольготно.

В зоопарке обитают 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, и с лощёным тигром, и с забавными козочками. Некоторые звери любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить.

15:00–16:00 — дорога в Сортавалу. Наш автобус привезёт вас в центр города

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет

Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке. Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено

Автобус подаётся за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка

В поездке с вами будет гид из нашей команды

Экскурсия не проводится с 31.12.2025 по 11.01.2026