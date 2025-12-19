Поездка в карельский зоопарк «Чёрные камни» — это знакомство с животными в условиях, приближенных к естественным.
На большой лесной территории живут сотни зверей и птиц: от северных видов до серьёзных хищников и домашних любимцев. Вы насладитесь карельскими пейзажами и узнаете немного больше о жизни наших меньших братьев.
Описание экскурсии
10:30 — Автобус заберёт вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки
11:00 — Отправление из Сортавалы
12:00 — Посещение карельского зоопарка
Это крупнейший зоопарк на Северо-Западе, он расположен среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя вольготно.
В зоопарке обитают 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, и с лощёным тигром, и с забавными козочками. Некоторые звери любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить.
15:00–16:00 — дорога в Сортавалу. Наш автобус привезёт вас в центр города
Организационные детали
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке. Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
- Автобус подаётся за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка
- В поездке с вами будет гид из нашей команды
Экскурсия не проводится с 31.12.2025 по 11.01.2026
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2900 ₽
|Дети до 12 лет
|2540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело.
Входит в следующие категории Сортавалы
