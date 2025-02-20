Вечерняя прогулка по Сортавале

Исследуйте вечерний Сортавала, когда город обретает особый шарм. Прогулка по историческим местам и знакомство с местными легендами
Экскурсия по вечернему Сортавале предлагает уникальный шанс погрузиться в атмосферу города, когда он окутан вечерним флёром. Участники увидят здания четырёх банков, самый старый памятник города и скамью примирения.

Узнают, куда «сбежал» лесной дух с набережной, и поймут, почему некоторые жители считают, что живут на греческом острове. Это идеальный способ провести вечер в Сортавале
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера города
  • 🏛 Архитектурные открытия
  • 🎶 Звуки кантеле
  • 🗿 Волшебный камень желаний
  • 🏞 Прогулка по набережной
Вечерняя прогулка по Сортавале
Вечерняя прогулка по Сортавале
Вечерняя прогулка по Сортавале
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр17
мая
Время начала: 18:00

Что можно увидеть

  • Набережная с новыми памятниками
  • Камень желаний
  • Три площади
  • Скамья примирения
  • Здания четырёх банков
  • Дом Берга
  • Самый старый памятник города

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • набережную с новыми памятниками
  • камень желаний
  • три площади в окружении старинных зданий
  • скамью примирения
  • здания четырёх банков
  • дом Берга
  • самый старый памятник города

Гуляя по Сортавале, вы:

  • Выясните, что обозначает название города
  • Научитесь разбираться в архитектурных стилях на примере конкретных зданий
  • Узнаете, куда «сбежал» лесной дух с городской набережной
  • Поймёте, почему некоторые сортавальцы утверждают, что живут на греческом острове
  • Услышите, как звучит кантеле
  • Правильно загадаете желание у волшебного камня

Организационные детали

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Учтите, что мы пройдём по берегу залива. Захватите с собой зонт или дождевик — карельская погода непредсказуема.

Остались вопросы?

в субботу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Дети 8-17 лет300 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
20 фев 2025
Отличная экскурсия по Сортавала! Интересно, весело и не спеша, Елена познакомила нас с историей города! Рекомендую к посещению!

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