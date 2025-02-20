Экскурсия по вечернему Сортавале предлагает уникальный шанс погрузиться в атмосферу города, когда он окутан вечерним флёром. Участники увидят здания четырёх банков, самый старый памятник города и скамью примирения.
Узнают, куда «сбежал» лесной дух с набережной, и поймут, почему некоторые жители считают, что живут на греческом острове. Это идеальный способ провести вечер в Сортавале
Узнают, куда «сбежал» лесной дух с набережной, и поймут, почему некоторые жители считают, что живут на греческом острове. Это идеальный способ провести вечер в Сортавале
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- 🏛 Архитектурные открытия
- 🎶 Звуки кантеле
- 🗿 Волшебный камень желаний
- 🏞 Прогулка по набережной
Что можно увидеть
- Набережная с новыми памятниками
- Камень желаний
- Три площади
- Скамья примирения
- Здания четырёх банков
- Дом Берга
- Самый старый памятник города
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережную с новыми памятниками
- камень желаний
- три площади в окружении старинных зданий
- скамью примирения
- здания четырёх банков
- дом Берга
- самый старый памятник города
Гуляя по Сортавале, вы:
- Выясните, что обозначает название города
- Научитесь разбираться в архитектурных стилях на примере конкретных зданий
- Узнаете, куда «сбежал» лесной дух с городской набережной
- Поймёте, почему некоторые сортавальцы утверждают, что живут на греческом острове
- Услышите, как звучит кантеле
- Правильно загадаете желание у волшебного камня
Организационные детали
Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Учтите, что мы пройдём по берегу залива. Захватите с собой зонт или дождевик — карельская погода непредсказуема.
в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
|Дети 8-17 лет
|300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 3295 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Родилась и всю жизнь живу в Сортавала. Являюсь членом краеведческого клуба и клуба исторических реконструкторов «Тертту». Прошла профессиональную переподготовку по специальности экскурсовод/гид (РАНХиГС), прошла аттестацию, внесенаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василиса
20 фев 2025
Отличная экскурсия по Сортавала! Интересно, весело и не спеша, Елена познакомила нас с историей города! Рекомендую к посещению!
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