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в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованный гид парка Рускеала. Я не считаю, что экскурсия — это лекция под открытым небом, поэтому помимо подтвержденных фактов, рассказываю и легенды, и забавные истории из жизни города. Мне нравится узнавать, из каких городов к нам приезжают гости, и показывать всем с душой и любовью, какой чудесный наш северный край. До встречи!