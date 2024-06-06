1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
«На устойчивых каяках Point 65 мы выйдем в залив Ляппяярви — навстречу лучам карельского заката»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
«А по пути нас ждет встреча с могучими елями, старыми нетуристическими тропами и закатом на самой верхушке»
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
«Предлагаю необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами — вечернюю экскурсию на сапбордах»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
«Экскурсия удобна для уезжающих вечерним поездом в Москву»
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2 часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо за чай на маршруте!
- ВВячеслав3 июня 2024Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
- ААлина30 мая 2024Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались и Иван рассказывал истории и информацию о местах, было очень интересно слушать)
- ДДиана9 мая 2024Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
- ККсения18 апреля 2024Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
- ВВасилий11 января 2024Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
- ААнна25 августа 2023Друзья, я не то,что советую, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прогулку на сапах с Наташей! Она- высокий профессионал, да просто сногсшибательная красотка! Спасибо за наинтереснейшую экскурсию, великолепный маршрут, и за подаренное спокойствие и уединение с великолепной природой! Одно слово: огонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- ННадежда16 августа 2023Удивительное приключение! Экскурсия очень понравилась! Превзошла наши ожидания! Это не просто катание на сапах, это еще и увлекательный рассказ Натальи
- ООльга14 августа 2023Очень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старые фото и карты местности.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Вечерние»
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