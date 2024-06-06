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В Вячеслав Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.

А Алина Вечерний каякинг по заливу Сортавалы Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались и Иван рассказывал истории и информацию о местах, было очень интересно слушать)

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