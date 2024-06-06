Вечерние экскурсии Сортавалы

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Сортавале, цены от 2 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
«На устойчивых каяках Point 65 мы выйдем в залив Ляппяярви — навстречу лучам карельского заката»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
«А по пути нас ждет встреча с могучими елями, старыми нетуристическими тропами и закатом на самой верхушке»
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
«Предлагаю необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами — вечернюю экскурсию на сапбордах»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
«Экскурсия удобна для уезжающих вечерним поездом в Москву»
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2 часа пролетели на одном дыхании! Отдельное спасибо за чай на маршруте!
    Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2Очень понравился сплав! Иван доходчиво объясняет все нюансы, рассказывает про технику. Виды великолепные, интересные рассказы, 2
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
  • А
    Алина
    30 мая 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались и Иван рассказывал истории и информацию о местах, было очень интересно слушать)
    Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливалисьСпасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливалисьСпасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались
  • Д
    Диана
    9 мая 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
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    которой мы не подозревали! Природа на горе невероятная, несмотря на то, что мы были, когда она еще просыпалась от зимней спячки. Камни и деревья словно живые, потрясающие виды и невероятная атмосфера! Моё место силы.

    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла
  • В
    Василий
    11 января 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
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    соответствуют ее словам, а что-то было итак понятно сразу. Экскурсия подойдем многим: кто не знаком с тематикой - будет возможность полноценно окунуться, а кто итак погружен в вопрос - узнает множество новых фактов о себе и жизни в целом.

  • А
    Анна
    25 августа 2023
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Друзья, я не то,что советую, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прогулку на сапах с Наташей! Она- высокий профессионал, да просто сногсшибательная красотка! Спасибо за наинтереснейшую экскурсию, великолепный маршрут, и за подаренное спокойствие и уединение с великолепной природой! Одно слово: огонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Н
    Надежда
    16 августа 2023
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Удивительное приключение! Экскурсия очень понравилась! Превзошла наши ожидания! Это не просто катание на сапах, это еще и увлекательный рассказ Натальи
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    об этом прекрасном крае. А еще и плюс прекрасные фотографии. Получилось очень познавательно, душевно, интересно и для тех, кто в первый раз вовсе не трудно и не страшно. Очень рекомендую, не пожалеете!

  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Очень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старые фото и карты местности.
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    Так же выходили на несколько островов, посетили маленький Рускеала) Обучение проходит легко и быстро. Мы были первый раз на сапах и всё прошло прекрасно. Уже обращались к Наталье повторно и порекомендовали друзьям. После интереснейшего рассказа купила Калевала, что бы по настоящему стать Карелкой😎

    Очень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старыеОчень интересно, красиво и недорого. Гид прекрасно знает историю Карелии и островов. Интересно рассказывает, показывает старые

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
  2. Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
  3. По Ладожским шхерам - на сапбордах
  4. Целительное путешествие по глубинной Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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