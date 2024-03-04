Самый финский город России Вы начнёте путешествие с места, где шведами был основан город Сордавалла и пройдётесь по его первой улице Турункату. Увидите самые красивые здания, украшающие город с начала XX века, заглянете во дворы и узнаете о том, как в Сердоболе появились треугольные площади. Прогулка завершится возле знаменитого памятника Рунопевцу в сквере на площади Вяйнемяйнена. За время экскурсии вы узнаете о людях, благодаря которым город стал таким, каким мы видим его сегодня. За что здание аптеки в народе прозвали «Глаза Греты»? Как Управление финской православной церкви превратилось в Дом Форда? Ответы на эти вопросы вы получите во время короткой прогулки по Сортавала. Приятный бонус: более 100 черно-белых фотографий, которые помогут представить, как выглядел и чем жил город в то время. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: