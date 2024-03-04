Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию по историческому центру города Сортавала.
Его вполне заслуженно называют самым финским городом России, малой архитектурной энциклопедией Финляндии под открытым небом и столицей Северного Приладожья.
Город имеет три названия — шведское, русское, и финское — и непростую историю с удивительным переплетением культур и народностей, в разное время живших на этой территории.
Его вполне заслуженно называют самым финским городом России, малой архитектурной энциклопедией Финляндии под открытым небом и столицей Северного Приладожья.
Город имеет три названия — шведское, русское, и финское — и непростую историю с удивительным переплетением культур и народностей, в разное время живших на этой территории.
Описание аудиогида
Самый финский город России Вы начнёте путешествие с места, где шведами был основан город Сордавалла и пройдётесь по его первой улице Турункату. Увидите самые красивые здания, украшающие город с начала XX века, заглянете во дворы и узнаете о том, как в Сердоболе появились треугольные площади. Прогулка завершится возле знаменитого памятника Рунопевцу в сквере на площади Вяйнемяйнена. За время экскурсии вы узнаете о людях, благодаря которым город стал таким, каким мы видим его сегодня. За что здание аптеки в народе прозвали «Глаза Греты»? Как Управление финской православной церкви превратилось в Дом Форда? Ответы на эти вопросы вы получите во время короткой прогулки по Сортавала. Приятный бонус: более 100 черно-белых фотографий, которые помогут представить, как выглядел и чем жил город в то время. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Не забудьте взять с собой наушники;
- Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения We.
- Go.
- Trip. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая старая улица города - Турункату
- Управление финской православной церкви, известное местным как «Дом Форда»
- Здание аптеки, в народе называемое «Глазами Греты»
- Объединенный банк Северных стран - самое известное здание Сортавала в стиле Северного модерна
- Дом известных сортавальских купцов Сийтойн
- Дом первого бургомистра Сортавала Карла Берга
- Памятник рунопевцу
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Наушники не включены - необходимо взять свои.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Завершение: Ул. Карельская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все понравилось
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A
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К
Неудобно ориентироваться на местности. Где находятся достопримечательности, и в какой стороне их искать - непонятно. К тому же, если последовательно слушать аудиоэкскурсию, то приходится постоянно возвращаться на уже пройденные точки,
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Т
Очень познавательное и интересное содержание, но плохо настроена навигация. Необходимо сделать метки для каждого здания, про которое идет речь, на карте.
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Т
Очень познавательное и интересное содержание, но плохо настроена навигация. Необходимо сделать метки для каждого здания, про которое идет речь, на карте.
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М
1) Нет смысла от карты, т. к. нет отметкок на карте дома, на который нужно обратить нимание. Данный "квест" мы пришли не полностью, одно из зданий так и не нашли.
2)
2)
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