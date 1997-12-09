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Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Сортавалы
Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию ⛳ по историческому центру города Сортавала.

Его вполне заслуженно называют самым финским городом России, малой архитектурной энциклопедией Финляндии под открытым небом и столицей ⭐️ Северного Приладожья.

Город 🏙️ имеет три названия — шведское, русское, и финское — и непростую историю 📖 с удивительным переплетением культур и народностей, в разное время живших на этой территории.
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Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре

Что вы увидите

  • Самая старая улица города — Турункату
  • Управление финской православной церкви, известное местным как «Дом Форда»
  • Здание аптеки, в народе называемое «Глазами Греты»
  • Объединенный банк Северных стран — самое известное здание Сортавала в стиле Северного модерна
  • Дом известных сортавальских купцов Сийтойн
  • Дом первого бургомистра Сортавала Карла Берга
  • Памятник рунопевцу
Самый финский город 🏙️ России
Мы начнём наше путешествие с места, где шведами был основан город 🏙️ Сордавалла, пройдёмся по его первой улице Турункату, увидим самые красивые 🤩 здания, украшающие город 🏙️ с начала XX века, заглянем во дворы и узнаем о том, как в Сердоболе появились треугольные площади. Наша прогулка 👣 завершится возле знаменитого памятника Рунопевцу в сквере на площади Вяйнемяйнена.
За время экскурсии 🧭 мы узнаем о людях, благодаря которым город 🏙️ стал таким, каким мы видим его сегодня. За что здание аптеки в народе прозвали «Глаза Греты»? Как Управление финской православной церкви превратилось в Дом Форда? Ответы на эти вопросы мы получим во время короткой прогулки по Сортавала.
Приятный бонус: более 100 черно-белых фотографий, которые помогут представить, как выглядел и чем жил город 🏙️ в то время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Не забудьте взять с собой наушники;
  • Аудиоэкскурсия ⛳ проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. 2-я Пристанская, 4
Место завершения
🏁 ул. Карельская, 22
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
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