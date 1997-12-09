Самый финский город 🏙️ России

Мы начнём наше путешествие с места, где шведами был основан город 🏙️ Сордавалла, пройдёмся по его первой улице Турункату, увидим самые красивые 🤩 здания, украшающие город 🏙️ с начала XX века, заглянем во дворы и узнаем о том, как в Сердоболе появились треугольные площади. Наша прогулка 👣 завершится возле знаменитого памятника Рунопевцу в сквере на площади Вяйнемяйнена.

За время экскурсии 🧭 мы узнаем о людях, благодаря которым город 🏙️ стал таким, каким мы видим его сегодня. За что здание аптеки в народе прозвали «Глаза Греты»? Как Управление финской православной церкви превратилось в Дом Форда? Ответы на эти вопросы мы получим во время короткой прогулки по Сортавала.

Приятный бонус: более 100 черно-белых фотографий, которые помогут представить, как выглядел и чем жил город 🏙️ в то время.

Важная информация: