Здание Финского банка – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание Финского банка» в Сортавале, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Пешая
4 отзыва
2 часа
Аудиогид
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Здание Финского банка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная экскурсия по Сортавале
  2. Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
  3. Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Здание Финского банка" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Здание Финского банка», 23 ⭐ отзыва, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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