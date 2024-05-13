1 чел.
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Аудиогид
1.5 часа
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190₽ за человека
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
«Я добавлю вас в закрытый канал в Telegram с подробными аудио-, видео- и фотоматериалами»
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 мая 2024В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:
- ССветлана4 марта 2024Все понравилось
- LLa.penel1 октября 2023Природа,и сам парк очень впечатляют. Маршрут у нас не получилось пройти правильно. Аудиогид удобно,но хотелось побольше интересных подробностей и каких то историй. Для меня информация была скудноватой. Но в общем. . спасибо!
- ААлевтина24 марта 2023Экскурсия хорошая, немного заплутали, она не последовательна, пришлось несколько раз пройти по одному и тому же месту, чтобы последовательность точек
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Аудиогиды»
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