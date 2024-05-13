Аудиогиды и аудиоэкскурсии Сортавалы

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Сортавале, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
«Аудиоэкскурсия включает посещение Мраморного каньона и проходит по наземной части парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 190 за билет
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790 за человека
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
«Я добавлю вас в закрытый канал в Telegram с подробными аудио-, видео- и фотоматериалами»
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
    В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:
  • С
    Светлана
    4 марта 2024
    Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
    Все понравилось
  • L
    La.penel
    1 октября 2023
    Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
    Природа,и сам парк очень впечатляют. Маршрут у нас не получилось пройти правильно. Аудиогид удобно,но хотелось побольше интересных подробностей и каких то историй. Для меня информация была скудноватой. Но в общем. . спасибо!
  • А
    Алевтина
    24 марта 2023
    Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
    Экскурсия хорошая, немного заплутали, она не последовательна, пришлось несколько раз пройти по одному и тому же месту, чтобы последовательность точек
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    соблюдалась. Возможно, это только мое мнение, но провал пещеры мы увидели самым последним, хотя если брать экскурсию в пещеру, идея найти его больше не покидает) возможно, нужно сделать маршрут "восмеркой", а не двумя кругами). И завершить его не в дальнем уголке парка, а, например, на площади с кафешками. В любом случае это только мое мнение, в остальном всё в порядке, мы были с ребенком 7 лет и для него это не было утомительным) Спасибо Вам за ваш труд!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
  2. Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
  3. Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
  4. Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 790 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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