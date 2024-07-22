2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июля 2024Были на экскурсии по Сортавале с гидом Натальей. Получили полную информацию о месте начиная с древних времён (племена) до сегодняшнего дня. Было интересно.
- ЛЛариса17 июля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо.
- IIrina12 июля 2024Были на обзорной экскурсии по Сартавала с Натальей. 2 часа пролетели не заметно, настолько интересна, познавательна и хорошо продумана была
- ССветлана4 марта 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Пожарное депо»
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