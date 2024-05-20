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Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Екатерина поделилась с нами своей любовью к городу. И, естественно, частичка её любви попала и в наши сердечки🥰
- ММария15 мая 2024Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы.
- ДДмитрий13 мая 2024Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
- ООльга12 мая 2024Екатерина прекрасный гид, влюбленный в свой город! Рекомендую!
- ААлексей11 мая 2024Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию. Интересно, познавательно, позволяет окунуться в историю города. Множество фотографий, показаннве на экскурсии помогли представить, как выглядел город и здания в начале века.
- ААнастасия8 апреля 2024В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию Натальи. Сразу чувствуется, что
- ССветлана4 марта 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сортавальская ратуша»
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