Сортавальская ратуша – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Сортавальская ратуша» в Сортавале, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Екатерина поделилась с нами своей любовью к городу. И, естественно, частичка её любви попала и в наши сердечки🥰
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы.
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Екатерина прекрасный гид, влюбленный в свой город! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию. Интересно, познавательно, позволяет окунуться в историю города. Множество фотографий, показаннве на экскурсии помогли представить, как выглядел город и здания в начале века.
  • А
    Анастасия
    8 апреля 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию Натальи. Сразу чувствуется, что
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    она очень любит свой город, и это ощущение однозначно передалось и нам! Мы не просто прогулялись по центру, а познакомились со многими значимыми зданиями, узнали историю этих мест и их жителей, увидели, как они выглядели раньше на старинных фото. Экскурсия полностью пешеходная, но два часа пролетели незаметно! Рекомендую посетить всем, кто приезжает в Карелию и интересуется историей этого прекрасного места:)

    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию
  • С
    Светлана
    4 марта 2024
    Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сортавальская ратуша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
  2. С любовью, Сортавала
  3. Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
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  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Сортавальская ратуша" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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