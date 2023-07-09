1 день

Квадро-маршрут и сплав по реке Янисйоки

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.

Квадро-маршрут.

Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны.

Вас ждет увлекательный квадро-маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).

Маршрут пройдет по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента школы финских разведчиков.

Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.

Сплав на реке Янисйоки.

Вы отправитесь к месту начала сплава по реке Янисйоки.

Вас ждет обед-пикник на природе, подбор снаряжения и инструктаж.

Впереди у вас насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.

Во время водного маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.

На осеннем заезде сплав может быть заменён по погодным условиям.

После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.