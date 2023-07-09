Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках.
А еще сплавитесь по реке Янисйоки, поднимитесь на лучшие обзорные точки Ладожских шхер, будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге.
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Программа тура по дням
Квадро-маршрут и сплав по реке Янисйоки
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.
Квадро-маршрут.
Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны.
Вас ждет увлекательный квадро-маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Маршрут пройдет по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента школы финских разведчиков.
Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.
Сплав на реке Янисйоки.
Вы отправитесь к месту начала сплава по реке Янисйоки.
Вас ждет обед-пикник на природе, подбор снаряжения и инструктаж.
Впереди у вас насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.
Во время водного маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.
На осеннем заезде сплав может быть заменён по погодным условиям.
После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Маршрут на SUP-досках и тропа по карельской тайге
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут на SUP-досках.
Вы прослушаете инструктаж по управлению SUP-досками и отправитесь на маршрут в бухту Тихую.
Это самое приятное место для начинающих SUP-бордистов, чтобы по-настоящему встать на доску и почувствовать себя уверенно.
Вы пройдете вдоль залива, полюбуетесь на неповторимые пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп.
На осеннем заезде SUP-борды могут быть заменены по погодным условиям.
Для вас будет организован обед в глэмпинге.
Маршрут по лесной природной тропе.
В сопровождении гида вы отправитесь на маршрут по лесной природной тропе.
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).
С высоты более 60 метров откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После маршрута при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги или сеанс в русской бане.
Вечером вас ждет вкусный ужин от шеф-повара.
После ужина вы сможете сыгратьв квиз про Карелию, в настольные игрыили попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга.
Ладожские шхеры на мотолодках
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодке или катере по Ладожским шхерам (зависит от погоды и ветра).
Продолжительность водной прогулки составит около 6 часов.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Также вы увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы шхер.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг и отправитесь в Сортавалу.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Аренда моторных лодок / катеров, квадроциклов, SUP-бордов
- Организация квадро-, пешего маршрута и сплава
- Работа персонала глэмпинга, поваров, капитанов и гидов
Что не входит
- Ж/д билеты в Сортавалы и обратно
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 - человек) - 8 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Доплата за одноместное размещение на квадроцикле - 10 000 руб
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис
- рюкзак или дорожную сумку
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара
- индивидуальную аптечку
- средства личной гигиены
- сменное бельё
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако)
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде)
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде)
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку)
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно)
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.