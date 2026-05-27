Как вы смотрите на то, чтобы провести день в местах, где вдохновлялись Рерих, Куинджи, Шишкин и Дюма; где оставили свои отпечатки люди, создающие историю несколько веков подряд; в местах, где царит спокойствие и умиротворение, а бескрайние просторы захватывают дух? Да-да, мы говорим о путешествии на катере по ладожским шхерам к Валаамскому архипелагу.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- В этой прогулке я, с детства влюбленный в эти места, подарю вам незабываемые впечатления и воспоминания о прогулке к сердцу Ладоги — острову Валаам.
- Водная прогулка до острова пройдёт в дружеской обстановке со множеством интересных историй.
- На острове у вас будет три часа свободного времени, чтобы напитаться его по-настоящему доброй энергетикой.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Риеккалансаари
- Хонкасало и Хавус
- База гидросамолётов времён Финляндии
- Форелевое хозяйство
- Дача доктора Густава Винтера
- Валаамский архипелаг
- Сопровождение краеведа
- Гостевой билет на остров Валаам (200 рублей)
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, 5А
Экскурсия проводится по расписанию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- На комфортабельном катере пройти вдоль ладожских берегов и насладиться природой в сопровождении краеведа
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы до бронирования. Платить при этом необязательно.
