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Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры

Отправиться на катере к монастырскому комплексу на острове и к живописным местам озера
На комфортабельном крытом катере вы пройдёте по Ладоге и насладитесь окружающими пейзажами. Высадитесь на Валааме, где будете гулять 3 часа, а капитан тем временем вас подождёт. Продолжится путешествие прогулкой близ Ладожских шхер — здесь высок шанс встретить нерп! А ещё вы побываете на о. Хонкасало, где подниметесь на скалу и полюбуетесь видами.
5
3 отзыва
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры

Описание экскурсии

Стартуем из яхт-клуба Сортавалы. Проплывём по водной глади Ладоги мимо Дачи Винтера и острова Хауккариутта с его отвесными гранитными берегами.

Валаам. На острове у вас будет 3 часа для прогулок, посещения храмов и скитов. Вы сможете исследовать его территорию самостоятельно или заказать экскурсию от местных аккредитованных гидов.

Ладожские шхеры. На обратном пути подплывём к красивым каменным островкам, торчащим из воды. Если повезёт, повстречаем нерп, греющихся на солнце. На острове Хонкасало пришвартуемся: здесь вы сможете подняться на вершину скалы, с которой открываются отличные виды.

Организационные детали

  • Вместимость катера — 11 человек
  • С вами будет опытный капитан, который поделится интересными фактами о посещаемых местах. Поездка проходит без гида

Обязательные дополнительные расходы:

  • Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽/чел.
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽/чел.

По желанию на о. Валаам:

  • Аренда гольф-кара — от 3500 ₽/час
  • Аренда электровелосипеда — 500 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Валаамский причал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3446 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Никонова
Прекрасно организованное путешествие.
Дмитрий помог с организацией экскурсии по Валааму.
Наш капитан Андрей много рассказал про катера, провез по видовым местам, помог сесть на катер и выйти на берег. Для нашей группы (с ребёнком, пенсионером и травмированным участником) внимание было как минимум очень приятно.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
Прекрасно организованное путешествие.
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О
Прекрасная прогулка, отлично организованная поездка 👍, капитан Андрей - профессионал своего дела. Рекомендую 100%!!!
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И
Сергей, капитан - молодец!
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