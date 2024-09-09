На комфортабельном крытом катере вы пройдёте по Ладоге и насладитесь окружающими пейзажами. Высадитесь на Валааме, где будете гулять 3 часа, а капитан тем временем вас подождёт. Продолжится путешествие прогулкой близ Ладожских шхер — здесь высок шанс встретить нерп! А ещё вы побываете на о. Хонкасало, где подниметесь на скалу и полюбуетесь видами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стартуем из яхт-клуба Сортавалы. Проплывём по водной глади Ладоги мимо Дачи Винтера и острова Хауккариутта с его отвесными гранитными берегами.

Валаам. На острове у вас будет 3 часа для прогулок, посещения храмов и скитов. Вы сможете исследовать его территорию самостоятельно или заказать экскурсию от местных аккредитованных гидов.

Ладожские шхеры. На обратном пути подплывём к красивым каменным островкам, торчащим из воды. Если повезёт, повстречаем нерп, греющихся на солнце. На острове Хонкасало пришвартуемся: здесь вы сможете подняться на вершину скалы, с которой открываются отличные виды.

Организационные детали

Вместимость катера — 11 человек

С вами будет опытный капитан, который поделится интересными фактами о посещаемых местах. Поездка проходит без гида

Обязательные дополнительные расходы:

Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽/чел.

Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽/чел.

По желанию на о. Валаам: