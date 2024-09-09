На комфортабельном крытом катере вы пройдёте по Ладоге и насладитесь окружающими пейзажами. Высадитесь на Валааме, где будете гулять 3 часа, а капитан тем временем вас подождёт. Продолжится путешествие прогулкой близ Ладожских шхер — здесь высок шанс встретить нерп! А ещё вы побываете на о. Хонкасало, где подниметесь на скалу и полюбуетесь видами.
Описание экскурсии
Стартуем из яхт-клуба Сортавалы. Проплывём по водной глади Ладоги мимо Дачи Винтера и острова Хауккариутта с его отвесными гранитными берегами.
Валаам. На острове у вас будет 3 часа для прогулок, посещения храмов и скитов. Вы сможете исследовать его территорию самостоятельно или заказать экскурсию от местных аккредитованных гидов.
Ладожские шхеры. На обратном пути подплывём к красивым каменным островкам, торчащим из воды. Если повезёт, повстречаем нерп, греющихся на солнце. На острове Хонкасало пришвартуемся: здесь вы сможете подняться на вершину скалы, с которой открываются отличные виды.
Организационные детали
- Вместимость катера — 11 человек
- С вами будет опытный капитан, который поделится интересными фактами о посещаемых местах. Поездка проходит без гида
Обязательные дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽/чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽/чел.
По желанию на о. Валаам:
- Аренда гольф-кара — от 3500 ₽/час
- Аренда электровелосипеда — 500 ₽/час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Валаамский причал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3446 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасно организованное путешествие.
Дмитрий помог с организацией экскурсии по Валааму.
Наш капитан Андрей много рассказал про катера, провез по видовым местам, помог сесть на катер и выйти на берег. Для нашей группы (с ребёнком, пенсионером и травмированным участником) внимание было как минимум очень приятно.
Дмитрий помог с организацией экскурсии по Валааму.
Наш капитан Андрей много рассказал про катера, провез по видовым местам, помог сесть на катер и выйти на берег. Для нашей группы (с ребёнком, пенсионером и травмированным участником) внимание было как минимум очень приятно.
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О
Прекрасная прогулка, отлично организованная поездка 👍, капитан Андрей - профессионал своего дела. Рекомендую 100%!!!
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И
Сергей, капитан - молодец!
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