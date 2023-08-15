На связи отважный сортавальский капитан и большой знаток ладожской стихии. Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие. Я отвезу вас на святой остров Валаам, которые вы осмотрите самостоятельно. А после прокачу по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы полюбуетесь островами Риеккалансаари, Хавус и Хонкасало. Пройдёте вдоль отвесных скал. И оцените виды на окрестности с «крыши Ладоги».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три часа на острове Валаам

Мы отправимся из Сортавалы на катере и проедем 45 минут по открытой Ладоге. По пути, если повезёт, вы увидите ладожскую кольчатую нерпу.

На Валаамском архипелаге у вас будет три часа для самостоятельного знакомства с достопримечательностями. Вы сможете посетить центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь, Певческое поле, Никольский скит. Если захотите, я помогу с организацией экскурсии с местным гидом. Также здесь можно взять напрокат электровелосипеды или гольф-кары. На острове также есть кафе и рестораны.

Ладожские шхеры

После начнётся путешествие по самым живописным уголкам Ладоги.

Вы зайдёте в бухту отвесных скал и сможете сделать яркие снимки.

Высадимся на острове Хонкасало, полчаса погуляем по сосновому лесу и поднимемся на смотровую площадку на горе Вяхтимяки («крыша Ладоги»), с которой вам откроется прекрасный вид на озеро и Валаамский архипелаг.

А затем отправимся в обратную дорогу: по пути к причалу будет форелевое хозяйство, отвесные скалы острова Хавус и дача доктора Густава Винтера.

В течение прогулки я буду рассказывать самое главное и интересное о местах маршрута.

Организационные детали