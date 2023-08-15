Провести полдня среди красот Ладоги и увидеть её главные достопримечательности
На связи отважный сортавальский капитан и большой знаток ладожской стихии. Приглашаю гостей Карелии в яркое водное путешествие. Я отвезу вас на святой остров Валаам, которые вы осмотрите самостоятельно. А после прокачу по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы полюбуетесь островами Риеккалансаари, Хавус и Хонкасало. Пройдёте вдоль отвесных скал. И оцените виды на окрестности с «крыши Ладоги».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Три часа на острове Валаам
Мы отправимся из Сортавалы на катере и проедем 45 минут по открытой Ладоге. По пути, если повезёт, вы увидите ладожскую кольчатую нерпу.
На Валаамском архипелаге у вас будет три часа для самостоятельного знакомства с достопримечательностями. Вы сможете посетить центральный Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь, Певческое поле, Никольский скит. Если захотите, я помогу с организацией экскурсии с местным гидом. Также здесь можно взять напрокат электровелосипеды или гольф-кары. На острове также есть кафе и рестораны.
Ладожские шхеры
После начнётся путешествие по самым живописным уголкам Ладоги.
- Вы зайдёте в бухту отвесных скал и сможете сделать яркие снимки.
- Высадимся на острове Хонкасало, полчаса погуляем по сосновому лесу и поднимемся на смотровую площадку на горе Вяхтимяки («крыша Ладоги»), с которой вам откроется прекрасный вид на озеро и Валаамский архипелаг.
- А затем отправимся в обратную дорогу: по пути к причалу будет форелевое хозяйство, отвесные скалы острова Хавус и дача доктора Густава Винтера.
В течение прогулки я буду рассказывать самое главное и интересное о местах маршрута.
Организационные детали
- Катер снабжён всеми необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги, плоты)
- В плохую погоду из соображений безопасности прогулка может быть перенесена/отменена
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале в районе ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 105 туристов
Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Юрий, я капитан маломерного судна (катера). Имею лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. Если вы хотите насладиться красотами Ладожского озера и побывать в заповедных местах, а также быть уверенным, что ваша поездка пройдёт в комфорте и с соблюдением всех правил безопасности, то вам ко мне! Я коренной житель Сортавалы и всю стихию Ладожского озера познал с самого детства. Жду вас в гости!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инесса
15 авг 2023
Нашим капитаном был молодой парень Алексей! Он добрый и простой. Рассказывал все очень подробно, особенно мне понравилось про нерпочек. Купались в шхерах (это было про любовь к воде и Ладоге); в общем, рекомендую. Это хороший отдых)
Л
Лена
11 авг 2023
Очень красиво, хороший капитан, нет проблем с организационными моментами. Супер!
Хочу обратить внимание людей на несколько важных особенностей экскурсии: 1) Для некоторых поездка на катере во время волнения Ладоги будет страшноватой. Мне было ок, а вот подруге было прям страшно. Детей и пожилых может укачать. Подпрыгиваешь на волне порой довольно сильно, если у вас проблемы с позвоночником, тоже будьте осторожны.
2) Экскурсия состоит из трансфера на Валаам (3 часа свободного времени) + поездки на шхеры. Капитан очень круто подает информацию, но происходит это только 20 минут во время объезда шхер. Остальное время - только трансфер (не экскурсия)
3) На Валааме 3 часа - очень мало. Берите велосипеды! Мы вот успели сгонять на гору Елеон: очень красиво, но пешком не успеть!
Хочу обратить внимание людей на несколько важных особенностей экскурсии: 1) Для некоторых поездка на катере во время волнения Ладоги будет страшноватой. Мне было ок, а вот подруге было прям страшно. Детей и пожилых может укачать. Подпрыгиваешь на волне порой довольно сильно, если у вас проблемы с позвоночником, тоже будьте осторожны.
2) Экскурсия состоит из трансфера на Валаам (3 часа свободного времени) + поездки на шхеры. Капитан очень круто подает информацию, но происходит это только 20 минут во время объезда шхер. Остальное время - только трансфер (не экскурсия)
3) На Валааме 3 часа - очень мало. Берите велосипеды! Мы вот успели сгонять на гору Елеон: очень красиво, но пешком не успеть!
А
Анатолий
7 авг 2023
Прогулка была очень интересной. Показали красивые места (на островах). Спасибо за отлично проведенный день
Ольга
23 июля 2023
Хорошая экскурсия. Шикарные места. Комфортный и удобный катер, опытный капитан. На Валааме брали экскурсию на минивэне, очень повезло с гидом. Если едите на остров не на долго и до этого никогда там не были лучше брать экскурсовода на машине, остров огромный
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