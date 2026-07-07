Всего 20 минут — а сколько драйва! Ветер и брызги в лицо, захватывающие эмоции и настоящий выброс адреналина. Неважно, впервые вы встаёте на водные лыжи или уже уверенно держитесь на воде: мы проведём инструктаж и поможем поймать свой ритм. А после заезда можно перевести дух, согреться горячим чаем и обсудить самые крутые моменты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сначала заглянем на остров: проведём инструктаж, разберёмся с основами катания и подготовимся к выходу на воду.

А дальше — скорость, брызги и море удовольствия! Даже если вы никогда не катались, не переживайте: всё покажем и объясним.

Заряженные порцией адреналина, вернёмся на остров, чтобы завернуться в уютный плед и согреться горячим чаем.

Организационные детали