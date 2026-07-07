Всего 20 минут — а сколько драйва! Ветер и брызги в лицо, захватывающие эмоции и настоящий выброс адреналина.
Неважно, впервые вы встаёте на водные лыжи или уже уверенно держитесь на воде: мы проведём инструктаж и поможем поймать свой ритм. А после заезда можно перевести дух, согреться горячим чаем и обсудить самые крутые моменты.
Неважно, впервые вы встаёте на водные лыжи или уже уверенно держитесь на воде: мы проведём инструктаж и поможем поймать свой ритм. А после заезда можно перевести дух, согреться горячим чаем и обсудить самые крутые моменты.
Описание экскурсии
Сначала заглянем на остров: проведём инструктаж, разберёмся с основами катания и подготовимся к выходу на воду.
А дальше — скорость, брызги и море удовольствия! Даже если вы никогда не катались, не переживайте: всё покажем и объясним.
Заряженные порцией адреналина, вернёмся на остров, чтобы завернуться в уютный плед и согреться горячим чаем.
Организационные детали
- Идём на катере Grizzly 660. Он оснащён всеми необходимыми спасательными средствами
- Лыжи, спасжилеты, пледы и чай включены в стоимость
- Катание может не подойти людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, недавними травмами и операциями и беременным женщинам — уточняйте детали в переписке
- В случае плохой погоды предложим перенести катание
- С вами будет опытный капитан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
База — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы проводники по Ладоге: знаем каждый залив и остров, делаем прогулки безопасными, удобными и незабываемыми. У каждого капитана — тысячи часов работы на воде. Приглашаем вас в удивительное путешествие по Ладожским
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