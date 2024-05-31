1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир31 мая 2024Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
- ННина27 мая 2024Потрясающий гид! Умная, интересная, с отличным чувством юмора❤ получила колоссальное удовольствие!!!
- ААлексей23 мая 2024Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)
- ААлександр16 мая 2024Экскурсия понравилась всем - и детям и взрослым! Очень большие познания и прекрасное чувство юмора. Карельские загадки увлекли и озадачили. Однозначно рекомендуем!
- ДДиана9 мая 2024Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
- ККсения18 апреля 2024Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
- ВВасилий11 января 2024Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
- ААлексей22 ноября 2023Прогулка по шхерам на маленьком катере, было интересно и очень красиво. Главное поймать погоду, а то катер открытый.
- ААлександр9 ноября 2023Нам с женой очень понравилось, все так как в описании к экскурсии, ехали на маленькой лодке, объезжали шхеры и высадились на одной из, пособирали ягоды, полюбовались видами, очень рекомендую
- ДДиана7 ноября 2023В целом нам понравилась прогулка! Наш экскурсовод был очень внимателен и осторожен. Он предупреждал о волне и выбирал маршрут и скорость
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ночные»
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