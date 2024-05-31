В Владимир История Сортавалы: факты и легенды Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города

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Д Диана Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!

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В Василий Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей читать дальше соответствуют ее словам, а что-то было итак понятно сразу. Экскурсия подойдем многим: кто не знаком с тематикой - будет возможность полноценно окунуться, а кто итак погружен в вопрос - узнает множество новых фактов о себе и жизни в целом. Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью

А Алексей По Ладожским шхерам на маленькой лодке Прогулка по шхерам на маленьком катере, было интересно и очень красиво. Главное поймать погоду, а то катер открытый.

А Александр По Ладожским шхерам на маленькой лодке Нам с женой очень понравилось, все так как в описании к экскурсии, ехали на маленькой лодке, объезжали шхеры и высадились на одной из, пособирали ягоды, полюбовались видами, очень рекомендую