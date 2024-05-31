Ночные прогулки и экскурсии Сортавалы

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Сортавале, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
207 отзывов
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 7 чел.
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    31 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Всё было супер. Супер информативно и достаточно для такого небольшого города
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Потрясающий гид! Умная, интересная, с отличным чувством юмора❤ получила колоссальное удовольствие!!!
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    На катере - к ладожским Курилам
    Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)
    Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Экскурсия понравилась всем - и детям и взрослым! Очень большие познания и прекрасное чувство юмора. Карельские загадки увлекли и озадачили. Однозначно рекомендуем!
  • Д
    Диана
    9 мая 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
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    которой мы не подозревали! Природа на горе невероятная, несмотря на то, что мы были, когда она еще просыпалась от зимней спячки. Камни и деревья словно живые, потрясающие виды и невероятная атмосфера! Моё место силы.

    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла
  • В
    Василий
    11 января 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
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    соответствуют ее словам, а что-то было итак понятно сразу. Экскурсия подойдем многим: кто не знаком с тематикой - будет возможность полноценно окунуться, а кто итак погружен в вопрос - узнает множество новых фактов о себе и жизни в целом.

  • А
    Алексей
    22 ноября 2023
    По Ладожским шхерам на маленькой лодке
    Прогулка по шхерам на маленьком катере, было интересно и очень красиво. Главное поймать погоду, а то катер открытый.
  • А
    Александр
    9 ноября 2023
    По Ладожским шхерам на маленькой лодке
    Нам с женой очень понравилось, все так как в описании к экскурсии, ехали на маленькой лодке, объезжали шхеры и высадились на одной из, пособирали ягоды, полюбовались видами, очень рекомендую
  • Д
    Диана
    7 ноября 2023
    По Ладожским шхерам на маленькой лодке
    В целом нам понравилась прогулка! Наш экскурсовод был очень внимателен и осторожен. Он предупреждал о волне и выбирал маршрут и скорость
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    движения так, чтобы наше маленькое путешествие было комфортным. Высадка на один из островков дала возможность сделать красивые фотографии. Спасибо за приятно проведённое время! Совет для путешественников без машины: автобус от автовокзала ходит редко и рано заканчивает ездить, останавливается только у поворота к поселку, расстояние пешком приличное. Учитывайте это, принимая решение. Или сразу договаривайтесь с организаторами экскурсии или такси.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. История Сортавалы: факты и легенды
  2. На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
  3. Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
  4. На катере - к ладожским Курилам
  5. По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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