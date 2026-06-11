Это не классическая поездка на Валаам, а большое водное путешествие по Ладоге с редкими точками, куда не доходят стандартные маршруты.
Вы выйдете из Сортавалы, обойдёте Валаамский архипелаг по воде, увидите маяк посреди Ладоги, суровые скалы, финские укрепления, уединённые бухты и монастырские скиты. А после «кругосветки» вас ждёт высадка на острове и свободное время для прогулок.
Вы выйдете из Сортавалы, обойдёте Валаамский архипелаг по воде, увидите маяк посреди Ладоги, суровые скалы, финские укрепления, уединённые бухты и монастырские скиты. А после «кругосветки» вас ждёт высадка на острове и свободное время для прогулок.
Описание экскурсии
Путь по Ладоге к старинному маяку
Мы пройдём вдоль острова Риеккалансаари и дачи Винтера к открытой Ладоге. По пути вы почувствуете масштаб озера и увидите меняющийся ландшафт шхер.
Далее катер подойдёт к старинному маяку 1879 года постройки. Вы сможете рассмотреть маяк с лучших ракурсов прямо с воды.
Валаамская кругосветка
Во время маршрута вокруг архипелага вы увидите:
- финскую береговую батарею и наблюдательную вышку
- Авраамиевский скит Валаамского монастыря
- высокие скалистые берега и отвесные утёсы Ладоги
- бухты Большая Никоновская и Малая Никоновская
- Воскресенский скит на горе Сион
- часовню Александра Невского
- Никольский скит
- часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
- и другие малодоступные участки побережья, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий
Остановка у скалы «Хозяин Валаама»
Здесь катер пришвартуется примерно на 30 минут. Вы подниметесь на видовую площадку, откуда открывается широкий вид на Ладогу, скалистые берега и острова архипелага.
Свободное время на Валааме
После водной прогулки катер прибывает к главному причалу Валаама. У вас будет около трёх часов свободного времени. Вы сможете:
- самостоятельно прогуляться по острову
- посетить Спасо-Преображенский монастырь
- увидеть храмы, скиты и часовни
- пройтись по лесным дорожкам и смотровым площадкам
По желанию можно заранее заказать экскурсию с местным гидом.
Организационные детали
- Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере с панорамными окнами и удобными индивидуальными креслами. Есть все необходимые средства спасения на водах
- Во время движения по воде работает аудиогид
- На Валааме прогулка проходит без гида, но можно заказать его услуги заранее (спрашивайте в переписке)
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽ за чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
По желанию
- Аренда гольф-кара — от 4500 ₽
- Аренда электровелосипеда — 500 ₽ в час
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамском причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2962 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день. Увидели карельскую природу, остров, где гнездятся птицы, маяк, ладожские шхеры, погуляли по Валааму в
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М
Очень интересный маршрут! Особенно понравится тем, кто уже не первый раз приехал на Валаам) Прекрасная организация, умелый, уверенный капитан! Поездка прошла доброжелательно и безопасно. Единственное, нам немного не хватило времени,
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Очень интересное путешествие, возможность увидеть остров Валаам с разных ракурсов и посмотреть с воды несколько бухт. И маяк тоже посмотрели с воды. Катер комфортабельный, капитан отличный!
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