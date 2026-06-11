Это не классическая поездка на Валаам, а большое водное путешествие по Ладоге с редкими точками, куда не доходят стандартные маршруты. Вы выйдете из Сортавалы, обойдёте Валаамский архипелаг по воде, увидите маяк посреди Ладоги, суровые скалы, финские укрепления, уединённые бухты и монастырские скиты. А после «кругосветки» вас ждёт высадка на острове и свободное время для прогулок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На катере, по ладожским шхерам катере

Описание экскурсии

Путь по Ладоге к старинному маяку

Мы пройдём вдоль острова Риеккалансаари и дачи Винтера к открытой Ладоге. По пути вы почувствуете масштаб озера и увидите меняющийся ландшафт шхер.

Далее катер подойдёт к старинному маяку 1879 года постройки. Вы сможете рассмотреть маяк с лучших ракурсов прямо с воды.

Валаамская кругосветка

Во время маршрута вокруг архипелага вы увидите:

финскую береговую батарею и наблюдательную вышку

Авраамиевский скит Валаамского монастыря

высокие скалистые берега и отвесные утёсы Ладоги

бухты Большая Никоновская и Малая Никоновская

Воскресенский скит на горе Сион

часовню Александра Невского

Никольский скит

часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый

и другие малодоступные участки побережья, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий

Остановка у скалы «Хозяин Валаама»

Здесь катер пришвартуется примерно на 30 минут. Вы подниметесь на видовую площадку, откуда открывается широкий вид на Ладогу, скалистые берега и острова архипелага.

Свободное время на Валааме

После водной прогулки катер прибывает к главному причалу Валаама. У вас будет около трёх часов свободного времени. Вы сможете:

самостоятельно прогуляться по острову

посетить Спасо-Преображенский монастырь

увидеть храмы, скиты и часовни

пройтись по лесным дорожкам и смотровым площадкам

По желанию можно заранее заказать экскурсию с местным гидом.

Организационные детали

Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере с панорамными окнами и удобными индивидуальными креслами. Есть все необходимые средства спасения на водах

Во время движения по воде работает аудиогид

На Валааме прогулка проходит без гида, но можно заказать его услуги заранее (спрашивайте в переписке)

С вами будет один из капитанов нашей команды

Дополнительные расходы

Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽ за чел.

Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

По желанию