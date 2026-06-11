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Малая водная кругосветка из Сортавалы: маяк, шхеры и высадка на острове

Увидеть скрытые бухты и скиты, высадиться у «Хозяина Валаама» и исследовать остров в своём ритме
Это не классическая поездка на Валаам, а большое водное путешествие по Ладоге с редкими точками, куда не доходят стандартные маршруты.

Вы выйдете из Сортавалы, обойдёте Валаамский архипелаг по воде, увидите маяк посреди Ладоги, суровые скалы, финские укрепления, уединённые бухты и монастырские скиты. А после «кругосветки» вас ждёт высадка на острове и свободное время для прогулок.
5
3 отзыва
Малая водная кругосветка из Сортавалы: маяк, шхеры и высадка на острове
Малая водная кругосветка из Сортавалы: маяк, шхеры и высадка на острове
Малая водная кругосветка из Сортавалы: маяк, шхеры и высадка на острове

Описание экскурсии

Путь по Ладоге к старинному маяку

Мы пройдём вдоль острова Риеккалансаари и дачи Винтера к открытой Ладоге. По пути вы почувствуете масштаб озера и увидите меняющийся ландшафт шхер.

Далее катер подойдёт к старинному маяку 1879 года постройки. Вы сможете рассмотреть маяк с лучших ракурсов прямо с воды.

Валаамская кругосветка

Во время маршрута вокруг архипелага вы увидите:

  • финскую береговую батарею и наблюдательную вышку
  • Авраамиевский скит Валаамского монастыря
  • высокие скалистые берега и отвесные утёсы Ладоги
  • бухты Большая Никоновская и Малая Никоновская
  • Воскресенский скит на горе Сион
  • часовню Александра Невского
  • Никольский скит
  • часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
  • и другие малодоступные участки побережья, которые обычно остаются за рамками стандартных экскурсий

Остановка у скалы «Хозяин Валаама»

Здесь катер пришвартуется примерно на 30 минут. Вы подниметесь на видовую площадку, откуда открывается широкий вид на Ладогу, скалистые берега и острова архипелага.

Свободное время на Валааме

После водной прогулки катер прибывает к главному причалу Валаама. У вас будет около трёх часов свободного времени. Вы сможете:

  • самостоятельно прогуляться по острову
  • посетить Спасо-Преображенский монастырь
  • увидеть храмы, скиты и часовни
  • пройтись по лесным дорожкам и смотровым площадкам

По желанию можно заранее заказать экскурсию с местным гидом.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере с панорамными окнами и удобными индивидуальными креслами. Есть все необходимые средства спасения на водах
  • Во время движения по воде работает аудиогид
  • На Валааме прогулка проходит без гида, но можно заказать его услуги заранее (спрашивайте в переписке)
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽ за чел.
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

По желанию

  • Аренда гольф-кара — от 4500 ₽
  • Аренда электровелосипеда — 500 ₽ в час

ежедневно в 09:00

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамском причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2962 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день. Увидели карельскую природу, остров, где гнездятся птицы, маяк, ладожские шхеры, погуляли по Валааму в
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двух местах. Мне кажется, что благодаря организаторам успели больше, чем возможно себе представить.
Отдельно хотелось бы отметить дружелюбие и пунктуальность организаторов и капитана. Также стоит отметить прекрасный катер, в котором приятно было провести целый день (вы полностью закрыты от ветра и брызгов, есть музыка и площадка сзади, чтобы делать эффектные фотографии находу, также есть площадка спереди для красивых фото во время остановок). Рекомендую ребят! Спасибо за яркие впечатления)
P.S. Приложу пару фотографий, но в живую это выглядит ещё лучше!

Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день.
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день.
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день.
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день.
Поездка оставила массу приятных впечатлений! Маршрут для тех, кто хочет успеть посмотреть все за один день.
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М
Очень интересный маршрут! Особенно понравится тем, кто уже не первый раз приехал на Валаам) Прекрасная организация, умелый, уверенный капитан! Поездка прошла доброжелательно и безопасно. Единственное, нам немного не хватило времени,
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можно на случай непогоды в Ладоге(волны, туман) закладывать на такой маршрут чуть больше времени) Ладога бывает такой не предсказуемой и иногда диктует свои правила) Приходиться с ней считаться) Команде организаторов спасибо за экскурсию и отдельное спасибо капитану Сергею! В непростых условиях Ладоги сделал наше мини путешествие максимально комфортным, интересным и безопасным!

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Елена
Очень интересное путешествие, возможность увидеть остров Валаам с разных ракурсов и посмотреть с воды несколько бухт. И маяк тоже посмотрели с воды. Катер комфортабельный, капитан отличный!
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