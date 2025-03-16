Мы придумали комфортный маршрут, чтобы вы посетили самые интересные места и не устали. Вы попробуете карельские напитки, узнаете о пользе шунгита, насладитесь водной прогулкой по Ладожским шхерам, исследуете парк живой истории и подниметесь на гору Паасо. А мы расскажем, где вкусно поесть и чем ещё заняться в нашем городе.

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Описание водной прогулки

Центр шунгита — погружение в природу минералов. Вы побываете в шунгитовой комнате и комнате минералов, посмотрите видео об истории докембрийской горной породы и попробуете карельские настойки и чай. Плюс, если захотите, здесь можно купить сувениры.

Прогулка на катере или аэролодке (в зависимости от сезона). С опытным капитаном вы отправитесь в путешествие по Ладожским шхерам, по пути любуясь красотой и уникальностью карельской природы. А после водной прогулки будет перерыв на обед — по желанию.

Парк «Бастіонъ» — комплекс музеев живой истории. Местные гиды проводят экскурсии по шести локациям парка — вы познакомитесь с историей викингов, античной культурой румын и другими интересными феноменами. А ещё здесь гуляют дружелюбные животные — с ними можно пообщаться.

Тропа с подсветкой, ведущая на гору Паасо. Вечером вас ждёт волшебная дорога в огоньках на скалистый холм, откуда открывается невероятный вид на озеро, лес и город. Мы дадим вам наушники или колонку с аудиогидом, который расскажет, кто жил в этих краях.

Организационные детали