Знакомство с окрестностями Сортавалы

Полюбоваться природой Карелии с воды и суши, побывать в парке «Бастіонъ» и оценить местные настойки
Мы придумали комфортный маршрут, чтобы вы посетили самые интересные места и не устали.

Вы попробуете карельские напитки, узнаете о пользе шунгита, насладитесь водной прогулкой по Ладожским шхерам, исследуете парк живой истории и подниметесь на гору Паасо. А мы расскажем, где вкусно поесть и чем ещё заняться в нашем городе.
Знакомство с окрестностями Сортавалы
Знакомство с окрестностями Сортавалы
Знакомство с окрестностями Сортавалы
Ближайшие даты:
16
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мар
Время начала: 10:30

Описание водной прогулки

Центр шунгита — погружение в природу минералов. Вы побываете в шунгитовой комнате и комнате минералов, посмотрите видео об истории докембрийской горной породы и попробуете карельские настойки и чай. Плюс, если захотите, здесь можно купить сувениры.

Прогулка на катере или аэролодке (в зависимости от сезона). С опытным капитаном вы отправитесь в путешествие по Ладожским шхерам, по пути любуясь красотой и уникальностью карельской природы. А после водной прогулки будет перерыв на обед — по желанию.

Парк «Бастіонъ» — комплекс музеев живой истории. Местные гиды проводят экскурсии по шести локациям парка — вы познакомитесь с историей викингов, античной культурой румын и другими интересными феноменами. А ещё здесь гуляют дружелюбные животные — с ними можно пообщаться.

Тропа с подсветкой, ведущая на гору Паасо. Вечером вас ждёт волшебная дорога в огоньках на скалистый холм, откуда открывается невероятный вид на озеро, лес и город. Мы дадим вам наушники или колонку с аудиогидом, который расскажет, кто жил в этих краях.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на внедорожнике или микроавтобусе в пределах города и по маршруту, все входные билеты, дегустация чая и настоек, прогулка на катере (курсирует с 21 апреля по 30 ноября)
  • Дополнительные расходы: прогулка на аэролодке (курсирует с 1 декабря по 20 апреля вместо катера) — 1500 ₽ за чел., обед и личные покупки — по желанию. Трансфер за пределами города обсуждается отдельно
  • По желанию можно посетить остров Валаам — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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