Погрузитесь в атмосферу старины на уникальной экскурсии в горный парк «Рускеала»! Начните день на скоростном поезде «Ласточка», наслаждаясь комфортом и живописными видами.
В Сортавале вас ждет поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс»,
В Сортавале вас ждет поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс»,
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Санкт-Петербург – Сортавала – поездка на ретропоезде – горный парк «Рускеала» – водопады Ахвенкоски – музей живой истории «Бастiонъ» – форелевое хозяйство и магазин настоек – город Сортавала – Санкт-Петербург Экскурсия начинается с отправления на скоростном поезде «Ласточка» с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. В городе Сортавала предусмотрена пересадка на ретропоезд «Рускеальский экспресс», который оформлен в стиле старинных поездов и создает атмосферу эпохи императорской России. Прибытие в горный парк «Рускеала», где открываются живописные виды на Мраморный каньон и другие природные достопримечательности. Здесь свободное время для прогулок по парку и наслаждения красотой природы. Посещение Рускеальских водопадов, которые стали известны благодаря съемкам фильмов. Прогулка по подвесным мостам маршрута «Аллея сказок» с мифическими фигурами создает атмосферу сказочного мира. Далее экскурсия ведет в деревню викингов – музей живой истории «Бастiонъ». Здесь можно увидеть реконструкцию поселения викингов, древние мастерские и попробовать медовуху, сваренную по старинным рецептам. В конце экскурсии – посещение фирменного магазина форелевого хозяйства для покупки свежей карельской рыбы и деликатесов. Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми.
- Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура.
- Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|от 2000 ₽
|Школьники
|от 2000 ₽
|Студенты
|от 2000 ₽
|Люди 60+ лет
|от 2000 ₽
|Взрослые
|от 2100 ₽
|Дети до 7 лет
|от 2000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Обзорная автобусная экскурсия по старинному городу Сортавала
Что не входит в цену
- Ж/д билеты:/n - "Ласточка" Санкт-Петербург - Сортавала/n - Сортавала - "Рускеала" на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе) /n - "Ласточка" Сортавала - Санкт-Петербург/n
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Входной билет в горный парк «Рускеала»: по ценам в кассе
- Входной билет в горный парк «Бастiонъ»: по ценам в кассе
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 6, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми
- Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура
- Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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