8 часов
Групповая
В трендеГорный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
14 сен в 10:20
от 2 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 сентября 20243 сентября 2024 г состоялась наша долгожданная поездка в Карелию, очень рады, что выбрали Скантур! Хочу в Выразить благодарность нашему замечательному
- ББорис24 августа 2024Превзошли все ожидания. Природа и человек поработали на радость нам.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Исторический парк «Бастионъ»»
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