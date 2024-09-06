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гиду Александру Адамовичу, человеку с особой любовью относящемуся к своему краю, знающему и узучающему историю Карелии. Чувствуется, что Александр любит свою работу, щедро от души делится своими знаниями. Очень приятно было слушать молодого человека с такой грамотно речью, повествования плавно перетекали из одного в другое, познавательно и чрезвычайно интересно. Вот уж действительно то случай, когда человек на своём месте находится, принося радость людям. В нашей группе ребёнок, которого гид Александр также смог заинтересовать историей края, включая его в беседу. Выражаем благодарю водителю автобуса, тоже Алесандру! Все, все идеально было в этой поездке, понравилось очень! Рекомендуем!