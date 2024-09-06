Исторический парк «Бастионъ» – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический парк «Бастионъ»» в Сортавале, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Горный парк Рускеала и деревня викингов
На автобусе
141 отзыв
8 часов
Групповая
В тренде
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
14 сен в 10:20
от 2 100 за человека
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 сентября 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    3 сентября 2024 г состоялась наша долгожданная поездка в Карелию, очень рады, что выбрали Скантур! Хочу в Выразить благодарность нашему замечательному
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    гиду Александру Адамовичу, человеку с особой любовью относящемуся к своему краю, знающему и узучающему историю Карелии. Чувствуется, что Александр любит свою работу, щедро от души делится своими знаниями. Очень приятно было слушать молодого человека с такой грамотно речью, повествования плавно перетекали из одного в другое, познавательно и чрезвычайно интересно. Вот уж действительно то случай, когда человек на своём месте находится, принося радость людям. В нашей группе ребёнок, которого гид Александр также смог заинтересовать историей края, включая его в беседу. Выражаем благодарю водителю автобуса, тоже Алесандру! Все, все идеально было в этой поездке, понравилось очень! Рекомендуем!

  • Б
    Борис
    24 августа 2024
    Горный парк Рускеала и деревня викингов
    Превзошли все ожидания. Природа и человек поработали на радость нам.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Исторический парк «Бастионъ»»

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  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Исторический парк «Бастионъ»" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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