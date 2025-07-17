Мои заказы

Ретро поезд – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Ретро поезд» в Сортавале, цены от 2650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Жемчужина Карелии - путешествие в Рускеала на Ретропоезде. Лайт
На автобусе
16.5 часов
4 отзыва
Групповая
Жемчужина Карелии - путешествие в Рускеала на Ретропоезде. Лайт
Начало: Площадь Ленина, 6, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 07:00
2 янв в 07:00
2650 ₽ за человека
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
На автобусе
13 часов
Групповая
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Начало: На станции «Рускеала»
2 янв в 11:45
3 янв в 11:45
12 700 ₽ за человека
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)
На автобусе
13 часов
Групповая
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)
Зимние водопады, тигры, «Рускеала» и викинги
Начало: На ж/д вокзале в Сортавале
2 янв в 08:30
3 янв в 08:30
11 750 ₽ за человека

