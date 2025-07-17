Групповая
Жемчужина Карелии - путешествие в Рускеала на Ретропоезде. Лайт
Начало: Площадь Ленина, 6, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 07:00
2 янв в 07:00
2650 ₽ за человека
Групповая
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Начало: На станции «Рускеала»
2 янв в 11:45
3 янв в 11:45
12 700 ₽ за человека
Групповая
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)
Зимние водопады, тигры, «Рускеала» и викинги
Начало: На ж/д вокзале в Сортавале
2 янв в 08:30
3 янв в 08:30
11 750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июля 2025Здравствуйте. Нам очень понравилась экскурсия с гидом Адамович Александром. Ася история карелии, все тонкости, юморок в тему. Все показл, все рассказал.
- ООксана23 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Очень хорошо организована. Экскурсавод Александр очень хорошо вел экскурсию, узнали много нового. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ретро поезд»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Ретро поезд" можно забронировать 3 экскурсии от 2650 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2026 год по теме «Ретро поезд», 4 ⭐ отзыва, цены от 2650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль