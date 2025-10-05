читать дальше

Дмитрий Егоров. Он нам не рассказал ни историю вашего края, ни про архитектуру, никакой полезной информации. Он предоставлял очень посредственную информацию. Начал Дмитрий с того, что уточнил, можно ли нам не говорить года при рассказе (вам не кажется это странным?), нас сопровождали рассказы из серии «вот тут был монастырь, вот тут была мельница, вот там можно поставить палатки и рыбачить»).

Поверьте мы не на первой в жизни экскурсии и прекрасно понимаем, как все должно было быть. Гид даже не знает элементарного, кем был основан край. Он так и не ответил мне на этот вопрос.

Когда люди покупают экскурсию, помимо красивых мест, они хотят послушать историю. Красивые места без истории, мы могли бы и самостоятельно посмотреть.

В нашем случае, это было такси-сопровождение за 10 000 руб. Мы бы могли и самостоятельно, гораздо дешевле найти такси-сопровождение без какой-либо познавательной информации.

1. У каждого гида есть микрофон, у вашего НЕТ. Мало того, что он говорил «не по делу» и тихо, так еще он был в капюшоне, мы были в капюшоне из-за погодных условий- соответсвенно ничего не было слышно.

2. Если вы перевозите туристов на машине, она должна быть комфортная. Дверь одна не работала, я выходила все время через другую пассажирскую дверь

3. В салоне автомобиля был запах, мы передвигались с открытыми окнами

4. В автомобиле не было зарядных устройств для телефонов- это база, которая есть у всех

И остается открытым вопрос, по какой причине вы заменили нам гида?!



Ну и конечно же, ваша экскурсия не стоила 10 000 рублей.