Карелия оставит неизгладимые впечатления своими живописными пейзажами.
Путешественники смогут увидеть величественный Мраморный каньон, подняться на гору Паасо, где в древности жили карелы, и насладиться бурными водами водопада Ахинкоски.
Экскурсия также включает прогулку по парку Рускеала, где ухоженные тропинки и потрясающие виды ждут каждого. Узнайте больше о местных традициях и легендах, погрузившись в историю этого удивительного региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут за один день
- 🌄 Величественные природные виды
- 🏞️ Посещение трех главных достопримечательностей
- 🎥 Место съемок известных фильмов
- 🚗 Комфортный транспорт включен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Гора Паасо
- Водопад Ахинкоски
- Парк Рускеала
Описание экскурсии
Самое-самое в Карелии
Мы посетим главные достопримечательности региона. В программе экскурсии:
- Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
- Водопад Ахинкоски — невысокий, но очень бурный живописный водопад. Я раскрою, какие фильмы здесь снимали и за что кинематографисты так любят это место.
- Парк Рускеала — вы сможете погулять по его ухоженным тропинкам, наслаждаясь видами на скалы и леса.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются отдельно: гора Паасо — 150 руб., водопад Ахинкоски — 300 руб., горный парк Рускеала — 550 руб.
- Экскурсия по парку Рускеала проводится только гидом парка и оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 524 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я коренной житель Северного Приладожья. Люблю и хорошо знаю родной край. С радостью покажу вам его самые интересные места и расскажу о них нескучные факты.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Фотографии от путешественников
К
Ксения
5 окт 2025
Хотелось бы поделится своим мнением после экскурсии.
Начнем с главного, места были красивыми, но это не ваша заслуга, это заслуга природы.
А теперь честный отзыв, который мы хотим поделиться.
У нас был гид-
Эдуард
Ответ организатора:
Добрый день!
Е
Екатерина
29 авг 2025
Была индивидуальная экскурсия с гидом Сергеем. Очень понравилось! Сергей - замечательный гид! Образованный, эрудированный, интересный! Слушали с большим удовольствием, 4 часа пролетели незаметно! Следующие экскурсии только с ним:) Огромное спасибо!
О
Ольга
21 авг 2025
Всем тем,кто хочет посетить данную экскурсию,рекомендую уточнить,кто будет экскурсоводом. Не факт,что это будут те люди,о которых пишут положительно в отзывах… В моем случае,что-то пошло не так,к сожалению. Спасибо,что отвезли и привезли,но с подачей материала экскурсии-всё печально! Из заявленных 4 часов выдержала лишь 3… За ваши деньги могут предложить и большее количество часов. Но,подумайте,стоит ли это того?
о
ольга
12 авг 2025
Отличное путешествие! Потрясающий гид Эдуард! Столько интересного рассказал, все организовал таким образом,чтобы было удобно и комфортно. Хочется вернуться снова и узнать о Сортавала и окрестностях больше. Обязательно порекомендуем друзьям! Спасибо за чудесные дни!
И
Ирина
23 июл 2025
Шикарная экскурсия! Шикарно провели время, очень много узнали и увидели, Сергей замечательный гид!
Лидия
17 июл 2025
Спасибо большое гиду Эдуарду! Внимателен, не торопит, приехали в жару одетые сильно, помог отвезти переодеться полегче 👍🏻 приехали с чемоданами, возили с собой ☺️очень многое знает и рассказывал с интересом, нам очень понравилось! Все успели, в Рускеале все осмотрели, хоть и много народу было! Спасибо большое за отличный интересный и насыщенный день! Рекомендую всем! 👌
Александра
2 июл 2025
Экскурсия шикарная! Гид Сергей знает о своём регионе всё! И даже больше! Он рассказал о городе Сортавала, провел экскурсию по парку, организовал отличный обед и оставил море впечатлений!
Т
Татьяна
27 июн 2025
Мы заказывали индивидуальную экскурсию исходя из своего возраста (60+) и ограничений по здоровью.
Немного не повезло с погодой - практически весь день шел дождь.
Но тем не менее, экскурсионная программа была полностью
Катерина
23 июн 2025
Замечательная экскурсия по парку Рускеала, успели вовремя купить билеты, попали везде, где планировали. Спасибо Сергею большое!
И
Иван
22 июн 2025
Экскурсия интересная. Собираемся второй раз в Карелию - на расширенную.
з
захар
20 июн 2025
Это было просто супер, впечатлений полные штаны) Спасибо большое Эдуарду за эту экскурсию)
Т
Татьяна
26 мая 2025
Экскурсию проводил Сергей. Он встретил нас у поезда (по нашей просьбе) и в течение 6 часов непрерывно вел увлекательную экскурсию. Как местный житель, он обладает неформальными знаниями и поделился многими
Катя
13 дек 2024
Это была замечательная экскурсия, нам все очень понравилось!!!!!
А
Андрей
6 сен 2024
Очень понравилась экскурсия. Сергей учёл все наши пожелания. Всё было интересно, легко и красиво. Обязательно вернёмся в Сортавала и, надеюсь, опять с Сергеем увидим новые места. Желаем Сергею и Эдуарду удачи. Мы уже рассказываем про вас.
В
Вера
13 июн 2024
Большое спасибо за прекрасную экскурсию по знакомству с красивейшим краем Карелия!!!
