Карелия — царство первозданной природы, древних традиций и удивительных легенд. Приглашаем в путешествие по ее главным достопримечательностям! Вы погуляете по горному парку Рускеала, впечатлитесь скалами, реками и Мраморным каньоном. Побываете на водопадах Ахинкоски и встретите живущих на них волшебных персонажей. А мы поделимся интересными фактами об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Водопады Ахинкоски

Вы увидите комплекс из четырех живописных водопадов Ахинкоски, расположенных на бурной реке Тохмайоки. Пройдете по экотропе с деревянными подвесными мостами, посетите аллею Сказок с таинственными персонажами и познакомитесь с местными природными обитателями. А мы расскажем, как образовались водопады и какой известный советский фильм здесь снимали.

Горный парк Рускеала и Мраморный каньон

Рускеала — невероятно красивый и современный парк, отражающий природное величие Северного Приладожья. Вы погуляете по оборудованным тропам, полюбуетесь со смотровой площадки Мраморным каньоном и узнаете самые значимые моменты его трехвековой истории. А также увидите заброшенный мраморный завод, построенный финнами в конце 19 века.

Организационные детали