Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы

Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на авто-пешеходной экскурсии

Карелия — царство первозданной природы, древних традиций и удивительных легенд.

Приглашаем в путешествие по ее главным достопримечательностям! Вы погуляете по горному парку Рускеала, впечатлитесь скалами, реками и Мраморным каньоном. Побываете на водопадах Ахинкоски и встретите живущих на них волшебных персонажей. А мы поделимся интересными фактами об этих местах.
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Ближайшие даты:
1
сен
2
сен
3
сен
4
сен
5
сен
6
сен
7
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопады Ахинкоски

Вы увидите комплекс из четырех живописных водопадов Ахинкоски, расположенных на бурной реке Тохмайоки. Пройдете по экотропе с деревянными подвесными мостами, посетите аллею Сказок с таинственными персонажами и познакомитесь с местными природными обитателями. А мы расскажем, как образовались водопады и какой известный советский фильм здесь снимали.

Горный парк Рускеала и Мраморный каньон

Рускеала — невероятно красивый и современный парк, отражающий природное величие Северного Приладожья. Вы погуляете по оборудованным тропам, полюбуетесь со смотровой площадки Мраморным каньоном и узнаете самые значимые моменты его трехвековой истории. А также увидите заброшенный мраморный завод, построенный финнами в конце 19 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт оплачивается дополнительно — 5500 руб. (минивэн)
  • Входные билеты не включены в стоимость: водопады Ахинкоски — 300 руб. взрослые, 200 руб. дети 7-14 лет, парк Рускеала — 400 руб. взрослые, 200 руб. студенты, 150 руб. школьники

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние🏡Выездные💧Водопады🍀Природа и пейзажиГорный парк Рускеала🗽Популярные местаМраморный каньонГоры🏞ПаркиКаньоны🏞Карелия

Похожие туры в Сортавале

Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
71 отзыв
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Живописное озеро, гроты, шахты, мраморные горы и потрясающие виды на авто-пешеходной экскурсии
в центре Сортавалы
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 2 800 за всё до 2 чел.
Поездка в горный парк Рускеала
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 33 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.9
23 отзыва
Поездка в горный парк Рускеала
Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахинкоски и познакомиться с Сортавалой
в центре Сортавалы
27 авг
30 авг
1 сен
3 сен
2 600 за 1 человека
Горный парк Рускеала и водопады
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
5
3 отзыва
Горный парк Рускеала и водопады
За один день вы увидите главные визитные карточки Южной Карелии
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
14 000 за всё до 4 чел.
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, м. пл. Восстания, 6:15 посадка в ...
30 авг
31 авг
2 сен
3 сен
8 525 за 1 человека
Карельские пейзажи за 3 дня
2 дня 18 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.8
15 отзывов
Карельские пейзажи за 3 дня
В трехдневной экскурсии в Карелию вас ждут самые живописные места
Ж/Д вокзал Сортавала
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
от 8 550 за 1 человека
Рускеала и водопады Южной Карелии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.8
33 отзыва
Очень популярно сейчас
Рускеала и водопады Южной Карелии
Посетить природные символы региона и увидеть больше, чем на стандартной экскурсии в горный парк
на Ж/Д вокзале Сортавала
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
от 16 000 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Горный парк Рускеала и деревня викингов
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.5
29 отзывов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии. Всего один день, но максимально полная программа
Ж/Д вокзал г. Сортавала
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
от 1 890 за 1 человека
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахвенкоски за 1 день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
5
7 отзывов
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахвенкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии и узнать историю края на авто-пешеходной экскурсии
у Ж/Д вокзала
30 авг
31 авг
3 сен
4 сен
от 5 000 за всё до 2 чел.
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
2 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии
Россия, Санкт-Петербург
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
от 11 950 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
3.7
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города
по согласованию с гидом
5 500 за всё до 10 чел.
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
8 195 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ