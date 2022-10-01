Вы увидите комплекс из четырех живописных водопадов Ахинкоски, расположенных на бурной реке Тохмайоки. Пройдете по экотропе с деревянными подвесными мостами, посетите аллею Сказок с таинственными персонажами и познакомитесь с местными природными обитателями. А мы расскажем, как образовались водопады и какой известный советский фильм здесь снимали.
Рускеала — невероятно красивый и современный парк, отражающий природное величие Северного Приладожья. Вы погуляете по оборудованным тропам, полюбуетесь со смотровой площадки Мраморным каньоном и узнаете самые значимые моменты его трехвековой истории. А также увидите заброшенный мраморный завод, построенный финнами в конце 19 века.