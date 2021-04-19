Полезная информация о Сортавале
Что нужно знать о Сортавале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 14 экскурсий
Местное время в Сортавале
16:0136
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Сортавала
|По-английски
|Sortavala
|Статья о городе
|Статья о Сортавале
|Население города
|20 760 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Подробная статья
Сортавала, Карелия – что посмотреть и почему сюда все едут
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Где находится Сортавала на карте
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