Всё о Сортавале

Полезная информация о Сортавале

Что нужно знать о Сортавале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 14 экскурсий
Местное время в Сортавале
16:0136
19 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСортавала
По-английскиSortavala
Статья о городеСтатья о Сортавале
Население города20 760 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота3 м. от уровня моря

Подробная статья

Сортавала
Сортавала, Карелия – что посмотреть и почему сюда все едут
Вся информация о Сортавале – любимом городе Республики Карелия! Много фото, истории, достопримечательностей. Расскажем как добраться до города, что интересного на острове Валаам, в местных музеях, покажем парк Рускеала, зоопарк ЗооГринПарк и многое другое...

Где находится Сортавала на карте

Популярные экскурсии в Сортавале

Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
790
за чел.
Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию по историческому центру города Сортавала. Его вполне з...
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
5
82 отзыва
от
2370
за чел.
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
5
3 отзыва
5000
за чел.
Когда-то через город Сортавала проходил путь из варяг в греки. Сейчас же это небольшой городок на Ла...
Удивительная и живописная Сортавала
Удивительная и живописная Сортавала
5
10 отзывов
500
за чел.
Открыть легенды, историю и современность города на дружеской прогулке
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
5
20 отзывов
от
2400
за чел.
Живописное озеро, гроты, шахты, мраморные горы и потрясающие виды на авто-пешеходной экскурсии
Все экскурсии Сортавалы

Фотографии

Где находится Сортавала
Остров Валаам
Олень в зоопарке "ЗооГринПарк"
Альпака в карельском зоопарке
Городище Паасо
Горный парк "Рускеала" 😍
Рускеальские водопады
Храм Николая Чудотворца в Сортавала
14