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Хорошие фотографии Сортавалы в высоком разрешении
Фотографии города Сортавалы (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Сортавала
Остров Валаам
Олень в зоопарке "ЗооГринПарк"
Карельский зоопарк
Альпака в карельском зоопарке
Карельский зоопарк
Городище Паасо
Горный парк "Рускеала" 😍
Рускеальские водопады
Храм Николая Чудотворца в Сортавала
Здание Музея Северного Приладожья
Памятник Рунопевцу
Работы в музее Кронида Гоголева
Ратуша, Сортавала
Здание Банка России в Сортавала
Сортавала, Карелия
Старый деревянный дом в городке Сортовала