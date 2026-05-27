Одни едут на Валаам, чтобы любоваться скалами, вырастающими из воды, и вековыми хвойными лесами. Для других важно прикоснуться к православным святыням и найти душевный покой. Водная прогулка соединяет эти два мира.
Вы ощутите масштаб самого большого озера Европы, услышите валаамский звон и насладитесь суровой природой Карелии.
Вы ощутите масштаб самого большого озера Европы, услышите валаамский звон и насладитесь суровой природой Карелии.
Описание экскурсии
Остров Валаам: самостоятельный осмотр
За три часа вы погрузитесь в атмосферу тихого покоя. Прогуляетесь среди сосновых лесов, насладитесь красотой Валаамского монастыря и услышите звон колоколов, звучащих над просторами Ладоги.
Ладожские шхеры
Здесь каждый поворот маршрута открывает новые захватывающие пейзажи. Вы увидите красивые архипелаги, окружённые прозрачными голубыми лагунами, узнаете историю формирования Ладожских шхер и особенности самого большого пресноводного озера в Европе. Полчаса погуляете по острову Хонкасало.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном катере с необходимыми спасательными средствами
- Поездка может не состояться из-за неблагоприятных погодных условий на Ладоге
- Людям с проблемами с позвоночником рекомендуется отправляться в путешествие при благоприятных метеоусловиях
- Если вы захотите перекусить, на Валааме работают три трапезные и ресторан «Шишкин». По запросу можно забронировать стол в ресторане. Обед в стоимость не входит
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Сортавала, на наб. Ладожской флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Постараемся сделать ваш отдых максимально комфортным. Отлично знаем историю и интересные места. Всегда прислушиваемся к клиентам. Предложим разные варианты поездок, учитывая особенности и пожелания компаний.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «На остров Валаам и Ладожские шхеры на катере»
Мини-группа
до 10 чел.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру. Валаам и Ладожские шхеры подарят вам яркие впечатления и незабываемые виды
Начало: На причале набережная флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеВалаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5605 ₽
5900 ₽ за человека
Групповая
до 21 чел.
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля (следите за расписанием в календаре).
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
5500 ₽ за человека