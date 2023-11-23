Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого

Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Чем полезен карельский шунгит? Как выглядел паровоз в конце 19 века? Похожи ли мраморные горы на обычные? Что такое «сбитень» и какой он на вкус? Приглашаем всех любознательных в двухдневный тур по северному краю.

Вас ждут прогулки по живописным местам и увлекательные истории, знакомство со знаменитым горным парком и поездка к водопадам, ставшим декорацией к фильмам, а также знаменитые Ладожские шхеры.
4
1 отзыв
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы — на маршруте могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. В отеле категория «оптима»: «Сеурахуоне»/«Ладога»/«Сортавала»/«Golden Rose». Размещение двухместное.
В отеле категории «хит» за доплату: «Ласточкино гнездо»/«Пийпун Пиха».
Конкретный отель подтверждается накануне поездки.

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викингов

От Финляндского вокзале в 06:15 на «Ласточке» вы отправитесь в город Сортавала. В 10:20 пересядете на ретропоезд до горного парка «Рускеала» (по желанию можно доехать до парка на автобусе). Интерьеры вагонов паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца 19 — начала 20 веков.

В 11:55 прибудете в знаменитый горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с его историей и расскажет, чем можно заняться в свободное после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально-прозрачной водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей; посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Можно спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала»; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 14:30 направимся к лесным водопадам Ахвенкоски в окружении гранитных уступов, где снимали фильмы «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.

В 16:00 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.

В 18:30 разместимся в отеле в Сортавала, после чего у будет свободное время — можно заглянуть в кафе или прогуляться по городу.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викинговГорный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викингов
2 день

Залив Кирьявалахти, посещение музеев и центра шунгита

Собираемся в 9:00. Сначала покорим гору Паасо, живописную возвышенность рядом с городом, чтобы полюбоваться панорамным видом и узнать о древних карелах. Недалеко от Сортавалы начинаются живописные пейзажи Ладожского озера со скалистыми островами — шхерами, куда мы и отправимся. По дороге вы увидите залив, похожий на норвежский фьорд, воды которого искрятся в солнечную погоду.

В 10:30 — отправление на автобусе к берегу залива Кирьявалахти. Недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами — это и есть Ладожские шхеры. По дороге вы увидите залив, похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пестрый залив».

В 12:00 посетим музей под открытым небом «Северная Фиваида» — деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен на склонах мыса. Заглянем в музей «У Мастера», где собраны минералы и горные породы Северного Приладожья, старинные предметы быта и ремёсел. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева.

После обеда посетим фирменный магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут рыбные деликатесы. Затем отправимся знакомиться с Сортавала, городом с непростой судьбой. Проедем рядом с памятником рунопевцу, увидим один из старейших православных храмов города — храм Николая Чудотворца — и памятники архитектуры в стиле «северный модерн»: дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран.

В 17:30 посетим Минеральный центр карельского шунгита, соединяющий геологический музей, арт-галерею и место для отдыха и оздоровления. Вы узнаете о свойствах минерала, зарядитесь энергией в шунгитовой комнате и попробуете травяной чай. В 18:30 прибудем на ж. -д. вокзал.

Залив Кирьявалахти, посещение музеев и центра шунгитаЗалив Кирьявалахти, посещение музеев и центра шунгитаЗалив Кирьявалахти, посещение музеев и центра шунгита

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 145 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Проживание в отеле категории «оптима» в двухместном номере
  • Завтрак в отеле
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Дегустация «хмельного меда» или сбитня
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Ж. - д. билеты: «Ласточка» (Санкт-Петербург - Сортавала), ретропоезд (Сортавала - Рускеала, по желанию), Сортавала - Санкт-Петербург
  • Ужин, комплексные обеды в туре - 650-850 руб
  • Вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • При одноместном проживании в гостинице категории «оптима» стоимость тура составит 17 160 руб
  • При проживании в гостинице категории «хит» стоимость тура составит: при двухместном размещении - 14 575 руб., при одноместном - 19 745 руб
  • Скидки: детям до 7 лет - 1100 руб., школьникам - 500 руб., студентам - 350 руб., пенсионерам - 350 руб
  • Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 16 445 ₽ с человека, при 1-местном - 21 395 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 20 845 ₽ с человека, при 1-местном - 29 095 ₽
  • Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 15 125 ₽ с человека, при 1-местном - 20 075 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 18 425 ₽, при 1-местном - 26 675 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
Завершение: Сортавала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
Екатерина
23 ноя 2023
Экскурсия понравилась.
Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее,
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иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору.
Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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