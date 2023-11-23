От Финляндского вокзале в 06:15 на «Ласточке» вы отправитесь в город Сортавала. В 10:20 пересядете на ретропоезд до горного парка «Рускеала» (по желанию можно доехать до парка на автобусе). Интерьеры вагонов паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца 19 — начала 20 веков.

В 11:55 прибудете в знаменитый горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с его историей и расскажет, чем можно заняться в свободное после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально-прозрачной водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей; посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Можно спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала»; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 14:30 направимся к лесным водопадам Ахвенкоски в окружении гранитных уступов, где снимали фильмы «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.

В 16:00 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.

В 18:30 разместимся в отеле в Сортавала, после чего у будет свободное время — можно заглянуть в кафе или прогуляться по городу.