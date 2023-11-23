Вас ждут прогулки по живописным местам и увлекательные истории, знакомство со знаменитым горным парком и поездка к водопадам, ставшим декорацией к фильмам, а также знаменитые Ладожские шхеры.
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы — на маршруте могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. В отеле категория «оптима»: «Сеурахуоне»/«Ладога»/«Сортавала»/«Golden Rose». Размещение двухместное.
В отеле категории «хит» за доплату: «Ласточкино гнездо»/«Пийпун Пиха».
Конкретный отель подтверждается накануне поездки.
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, музей истории викингов
От Финляндского вокзале в 06:15 на «Ласточке» вы отправитесь в город Сортавала. В 10:20 пересядете на ретропоезд до горного парка «Рускеала» (по желанию можно доехать до парка на автобусе). Интерьеры вагонов паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца 19 — начала 20 веков.
В 11:55 прибудете в знаменитый горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с его историей и расскажет, чем можно заняться в свободное после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально-прозрачной водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей; посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Можно спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала»; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.
В 14:30 направимся к лесным водопадам Ахвенкоски в окружении гранитных уступов, где снимали фильмы «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.
В 16:00 посетим комплекс «Бастион» — музей истории викингов. Вы прогуляетесь по воссозданному поселению древних мореходов: увидите их походный лагерь, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и монетный двор. Вас пригласят в культовое место — капище — и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевёрнутого драккара. Угостят «хмельным мёдом» или сбитнем — старинным безалкогольным напитком из мёда.
В 18:30 разместимся в отеле в Сортавала, после чего у будет свободное время — можно заглянуть в кафе или прогуляться по городу.
Залив Кирьявалахти, посещение музеев и центра шунгита
Собираемся в 9:00. Сначала покорим гору Паасо, живописную возвышенность рядом с городом, чтобы полюбоваться панорамным видом и узнать о древних карелах. Недалеко от Сортавалы начинаются живописные пейзажи Ладожского озера со скалистыми островами — шхерами, куда мы и отправимся. По дороге вы увидите залив, похожий на норвежский фьорд, воды которого искрятся в солнечную погоду.
В 10:30 — отправление на автобусе к берегу залива Кирьявалахти. Недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами — это и есть Ладожские шхеры. По дороге вы увидите залив, похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пестрый залив».
В 12:00 посетим музей под открытым небом «Северная Фиваида» — деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен на склонах мыса. Заглянем в музей «У Мастера», где собраны минералы и горные породы Северного Приладожья, старинные предметы быта и ремёсел. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева.
После обеда посетим фирменный магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут рыбные деликатесы. Затем отправимся знакомиться с Сортавала, городом с непростой судьбой. Проедем рядом с памятником рунопевцу, увидим один из старейших православных храмов города — храм Николая Чудотворца — и памятники архитектуры в стиле «северный модерн»: дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран.
В 17:30 посетим Минеральный центр карельского шунгита, соединяющий геологический музей, арт-галерею и место для отдыха и оздоровления. Вы узнаете о свойствах минерала, зарядитесь энергией в шунгитовой комнате и попробуете травяной чай. В 18:30 прибудем на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 145 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Проживание в отеле категории «оптима» в двухместном номере
- Завтрак в отеле
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Дегустация «хмельного меда» или сбитня
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Ж. - д. билеты: «Ласточка» (Санкт-Петербург - Сортавала), ретропоезд (Сортавала - Рускеала, по желанию), Сортавала - Санкт-Петербург
- Ужин, комплексные обеды в туре - 650-850 руб
- Вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски
- Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- При одноместном проживании в гостинице категории «оптима» стоимость тура составит 17 160 руб
- При проживании в гостинице категории «хит» стоимость тура составит: при двухместном размещении - 14 575 руб., при одноместном - 19 745 руб
- Скидки: детям до 7 лет - 1100 руб., школьникам - 500 руб., студентам - 350 руб., пенсионерам - 350 руб
- Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 16 445 ₽ с человека, при 1-местном - 21 395 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 20 845 ₽ с человека, при 1-местном - 29 095 ₽
- Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 15 125 ₽ с человека, при 1-местном - 20 075 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 18 425 ₽, при 1-местном - 26 675 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее,