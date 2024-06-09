Предлагаю изучить природные места Карелии.
Я составила маршрут так, чтобы вы увидели водопады и шхеры, взобрались на гору, побродили по карьеру и нашли камень любви.
Вы узнаете о городе Сортавала, который хранит отголоски шведского, финского, карельского и русского прошлого. Дорога будет комфортной. Вам понадобятся лишь телефон, интернет и навигатор.
Я составила маршрут так, чтобы вы увидели водопады и шхеры, взобрались на гору, побродили по карьеру и нашли камень любви.
Вы узнаете о городе Сортавала, который хранит отголоски шведского, финского, карельского и русского прошлого. Дорога будет комфортной. Вам понадобятся лишь телефон, интернет и навигатор.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Как всё будет проходить:
- Мы встретимся с вами лично, обсудим оргмоменты и вопросы безопасности. Подпишем соглашение, что вы ознакомлены с техникой безопасности при посещении природных мест.
- Вы получите от меня чёткие инструкции по маршруту. Я добавлю вас в закрытый канал в Telegram с подробными аудио-, видео- и фотоматериалами.
- Я не буду сопровождать вас в поездке, но если возникнут вопросы, я всегда на связи.
Что вы увидите:
- Гору Хийденвуори, с которой в ясную погоду видны купола церквей на Валааме.
- Ляскельскую ГЭС, построенную ещё в начале прошлого века.
- Водопады Койриноя, где очень мало туристов, но много красоты и умиротворения.
- Месторождение карельского граната альмандина — камня любви. Вы собственноручно добудете трофей на память. Для этого я заранее подготовлю необходимые инструменты. Вы легко найдёте их по инструкции.
- Водопад Прокинкоски — живописное лесное место с интересной историей. В финские времена здесь была лесопилка.
- Выработанный карьер с пятью уступами — здесь природа и человек поработали сообща. В первом уступе образовалось озеро с чистейшей водой, в жаркую погоду тут можно искупаться.
- Залив Кирьявалахти, где вы полюбуетесь Ладожскими шхерами.
- Сюрприз — сундук с вкусными дарами. Вы заберёте с собой местные травяные чаи, карельские сладости, сувенир на память, а также доброе письмо — послание от предыдущих путешественников.
Кому подойдёт экскурсия
- Молодёжи и семьям с детьми, которые впервые в Карелии и хотят познакомиться с ней поближе.
- Путешественникам, которые в Приладожье уже не первый раз и посетили все основные достопримечательности.
- Тем, кто не любит толпы туристов вокруг, но хочет увидеть красоту наших мест.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены квест и памятные подарки.
- Поездка проходит на вашем автомобиле.
- Возьмите с собой перекус и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Сортавале
Меня зовут Олеся. Я родилась и выросла в Карелии. Хорошо знаю эти места и очень люблю свой родной край. Ответственно и с душой подхожу к тому, чтобы у людей был приятный отдых. Сама люблю путешествовать и знаю, как важны путешествия в жизни человека. Мне приятно быть частью радостных воспоминаний у людей.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 7 чел.