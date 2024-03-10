В холодное время года Ладожское озеро открывает свои двери для новых приключений. На аэролодке можно прокатиться по льду и воде, наслаждаясь живописными видами шхер. Путешествие включает остановку на одном из островов, где можно сделать уникальные зимние фотографии. Это отличный способ разнообразить карельскую фотоколлекцию и получить незабываемые впечатления от зимней Ладоги

Описание водной прогулки

Приключение на Ладоге

Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде.

Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, чтобы прогуляться и пофотографировать. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции.