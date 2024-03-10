По Ладожскому озеру - на аэролодке

Закрытие навигации не повод отказываться от приключений. Прокатитесь по Ладоге на аэролодке и ощутите всю прелесть зимнего путешествия
В холодное время года Ладожское озеро открывает свои двери для новых приключений. На аэролодке можно прокатиться по льду и воде, наслаждаясь живописными видами шхер. Путешествие включает остановку на одном из островов, где можно сделать уникальные зимние фотографии.

Это отличный способ разнообразить карельскую фотоколлекцию и получить незабываемые впечатления от зимней Ладоги
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальный транспорт
  • ❄️ Зимние пейзажи
  • 📸 Возможность фотографировать
  • 🏝 Посещение острова
  • 🌊 Путешествие по льду и воде
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
По Ладожскому озеру - на аэролодке
Ближайшие даты:
1
фев2
фев8
фев9
фев15
фев16
фев22
фев
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Ладожское озеро

Описание водной прогулки

Приключение на Ладоге

Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде.

Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, чтобы прогуляться и пофотографировать. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции.

в субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный4800 ₽
Дети до 7 лет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
10 мар 2024
Замечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвижения
Замечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвиженияЗамечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвиженияЗамечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвиженияЗамечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвиженияЗамечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвиженияЗамечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвижения

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