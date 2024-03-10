В холодное время года Ладожское озеро открывает свои двери для новых приключений. На аэролодке можно прокатиться по льду и воде, наслаждаясь живописными видами шхер. Путешествие включает остановку на одном из островов, где можно сделать уникальные зимние фотографии.
Это отличный способ разнообразить карельскую фотоколлекцию и получить незабываемые впечатления от зимней Ладоги
Это отличный способ разнообразить карельскую фотоколлекцию и получить незабываемые впечатления от зимней Ладоги
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальный транспорт
- ❄️ Зимние пейзажи
- 📸 Возможность фотографировать
- 🏝 Посещение острова
- 🌊 Путешествие по льду и воде
Что можно увидеть
- Ладожское озеро
Описание водной прогулки
Приключение на Ладоге
Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде.
Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, чтобы прогуляться и пофотографировать. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции.
в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4800 ₽
|Дети до 7 лет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 4370 туристов
Наша команда круглый год организовывает экскурсии по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
10 мар 2024
Замечательная поездка! Спасибо капитану Дмитрию! Прекрасное сочетание красивой природы и оригинального способа передвижения
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