Это небольшое атмосферное путешествие по Ладожскому озеру. Помимо легендарного Валаама, будет особенная остановка — на укромном диком острове, где бывает меньше людей по сравнению с другими популярными местами Приладожья. Здесь можно спокойно насладиться природой, побродить по берегу и сделать красивые снимки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трёхчасовая прогулка по Валааму

Остров вы осмотрите самостоятельно. Сможете посетить Спасо-Преображенский собор, пройтись по живописной дороге до Никольского скита, заглянуть в часовню Всех Валаамских святых, прогуляться по монастырским тропам, насладиться тишиной и природой. При желании можно арендовать электровелосипед или гольф-кар, чтобы увидеть больше.

Остановка на диком острове

Мы высадимся (на 30 минут) на один из диких островов Ладожского озера. Здесь можно сделать атмосферные фото, прогуляться по скалистому берегу и увидеть редкие деревья, растущие прямо на камнях.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном катере. Есть лицензия на перевозку

Перед прогулкой капитан проведёт инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты

В случае плохой погоды мы перенесём или отменим прогулку по договорённости

На Ладожском озере бывают волны, поэтому не рекомендуем поездку беременным, а также людям, у которых проблемы с позвоночником

С животными на борт нельзя

С вами будет один из капитанов нашей команды

Дополнительные расходы: