Это небольшое атмосферное путешествие по Ладожскому озеру.
Помимо легендарного Валаама, будет особенная остановка — на укромном диком острове, где бывает меньше людей по сравнению с другими популярными местами Приладожья. Здесь можно спокойно насладиться природой, побродить по берегу и сделать красивые снимки.
Помимо легендарного Валаама, будет особенная остановка — на укромном диком острове, где бывает меньше людей по сравнению с другими популярными местами Приладожья. Здесь можно спокойно насладиться природой, побродить по берегу и сделать красивые снимки.
Описание экскурсии
Трёхчасовая прогулка по Валааму
Остров вы осмотрите самостоятельно. Сможете посетить Спасо-Преображенский собор, пройтись по живописной дороге до Никольского скита, заглянуть в часовню Всех Валаамских святых, прогуляться по монастырским тропам, насладиться тишиной и природой. При желании можно арендовать электровелосипед или гольф-кар, чтобы увидеть больше.
Остановка на диком острове
Мы высадимся (на 30 минут) на один из диких островов Ладожского озера. Здесь можно сделать атмосферные фото, прогуляться по скалистому берегу и увидеть редкие деревья, растущие прямо на камнях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере. Есть лицензия на перевозку
- Перед прогулкой капитан проведёт инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты
- В случае плохой погоды мы перенесём или отменим прогулку по договорённости
- На Ладожском озере бывают волны, поэтому не рекомендуем поездку беременным, а также людям, у которых проблемы с позвоночником
- С животными на борт нельзя
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Дополнительные расходы:
- входной билет на Валаам — 200 ₽ за чел.
- посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- аренда гольф-кара на острове Валаам по желанию — от 3500 ₽/час
- аренда электровелосипеда на острове Валаам по желанию — от 500 ₽/час
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети 4-9 лет
|2750 ₽
|Дети до 3 х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Валаамская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4156 туристов
Мы — местные жители Карелии. Работаем с 2012 года. Лучше нас акваторию Ладожского озера мало кто знает. Наш капитан — хороший и отзывчивый, а катер — новый и надёжный.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Заказали экскурсию, чтобы вблизи увидеть именно шхеры, увидеть своими глазами суровую красоту северной Ладоги, увидеть по-шире местность вокруг Сортавалы. Получили то, что ожидали: чудесная экскурсия, красивейшая природа, рассказы об интересных
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В
Всё очень понравилось. Сергей интересно рассказывал про Валаам, много нового узнали. Было 3 часа свободного времени. Проехали мимо павлина, нам повезло и мы его увидели. Ещё увидели издалека нерпу. Потом поехали на красивый дикий каменистый остров и шхеры. Все, что хотели, мы увидели и сфотографировали.
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо, ждём вас снова!
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Г
Все прошло отлично! Сергей весёлый и интересный рассказчик. Заезжали на необитаемый остров, сделали очень красивые фото.
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А
Всё понравилось, советую!
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П
Все было хорошо и интересно👍 Валаам порадовал природой, но разочаровал остальным содержимым.
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Все очень понравилось,Сергей отличный рассказчик,всем рекомендую!
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо, ждём вас снова!
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