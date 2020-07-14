Вся информация о Сортавале – любимом городе Республики Карелия! Много фото, истории, достопримечательностей. Расскажем как добраться до города, что интересного на острове Валаам, в местных музеях, покажем парк Рускеала, зоопарк ЗооГринПарк и многое другое...

Сортавала, Карелия

В 720 километрах от Петрозаводска, на северно-западном берегу Ладожского озера, возле красивейшего залива Ляппяярви, расположился древнейший город Сортавала. В городке проживает 18 847 человек (данные 2019 г.). Многие туристы путешествующие по Карелии, часто недооценивают этот город, используя его как перевалочный пункт на пути к Валааму и лишь самые внимательные способны увидеть все его прикрасы. Дело в том, что Сортавала, является настоящей исторической ценностью и имеет удивительно интересное прошлое.

Немного истории

За годы существования город менял название не один раз. С незапамятных времен люди заселили эти земли, что подтверждено археологическими исследованиями, благодаря им нашли экспонаты относящиеся к железному и каменному векам. Хотя самое первое упоминание о городе, найдено в мирном договоре между Россией и Швецией от 1468-го года, где поселение носит название «Сортевала». В материалах же 1500-го года говорится о «Сердовольском погосте».

Интересный факт: За 500 лет город находился в составе 3-х стран: Финляндии, Швеции и России. Причём смена происходила несколько раз.

Постоянная смена власти оставила отпечаток, как на внешнем облике Сортавала, так и на его культуре и этническом составе. В городе представлено многообразие архитектурных стилей, но большая их часть, принадлежит к 19-20 векам, так как в 1903 году в Сортавала случился крупный пожар, который уничтожил большую часть деревянных строений Старого города. Но несмотря на это, город относится к одним из самых очаровательных мест Карелии с точки зрения архитектурного наследия.

Как добраться до города Сортавала

Сортавала, провинциальный городок, соответственно сюда не ходят ни поезда, ни самолёты. Лучший способ добраться до Петрозаводска. Из Петрозаводска в Сортавалу ежедневно ходят автобусы, 10 раз в день – с 05:00 до 19:00 часов, стоимость билета около 600 руб.

Где остановиться в Сортавала

В Сортавала достаточно мест, для комфортного проживания путешественников. В хостелах цены за койко-место начинаются от 500 рублей. Как правило, большинство хостелов имеют кухни оснащенные всем необходимым, что является большим плюсом для бюджетного путешествия.

Если же вы не любитель шумных мест и новых знакомств, выбирайте отели или гостевые дома, ну или как вариант базы отдыха на берегу Ладожского озера, там точно можно отдохнуть от городской суеты и насладится удивительной природой карельской земли. Но уже цены на жилье будут зависеть от продолжительности и ваших запросов.

Интересные досто­приме­чатель­ности в Сортавале

В настоящее время Сортавала является следующим пунктом после столицы республики Петрозаводска, в который приезжают туристы и не просто так, ведь в 1990-м году Сортавала получил исторический статус. Далее ХорошоТАМ расскажет о самых интересных достопримечательностях города, на которых стоит заострить внимание будучи в городе.

Банк России

Здание Банка России в Сортавала

Удивительное по своему внешнему облику здание, расположено на улице Вяйнямёйнена. Раньше тут располагался Финский банк. Если присмотреться кажется будто бы здание вырублено в скале, наверно потому, что фасад выложен большими блоками сердобольского гранита — добыть его можно было, лишь на берегах Ладожского озера.

Внутри здания, пол устелен мозаичными плитами: большие – квадратной формы и маленькие – шестигранной. Стены облицованы узенькими панелями выполненными из красного дерева. Двери здания, также изготовлены из красного дерева и декорированы филенками. Если будет возможность, обязательно посетите банк, зрелище потрясающее.

Банк России, улица Вяйнемяйнена

Ратуша

Ратуша, Сортавала

Ещё одной жемчужиной города считается Сортавальская ратуша – деревянная постройка 1885-го года. Интересно то, что здание Ратуши одно из немногих уцелело во время пожара в 1903 году. В настоящее время в здание расположена городская библиотека. На крыше Ратуши есть небольшая башня украшенная шпилем и флюгером.

Здание бывшей Ратуши, улица Ленина

Музей Кронида Гоголева

Работы в музее Кронида Гоголева

В Сортавала есть здание, которое нужно оценить не только снаружи, но и обязательно изнутри – это зал музея Кронида Гоголева, известного резчика по дереву и художника. В музее представлено более 100 работ умельца, выполненных в оригинальном стиле.

Помимо постоянной коллекции в музее часто проводят разнообразные выставки местных мастеров. Но для путешествующих, особенно любопытно познакомиться с работами Кронида Гоголева.

Стоимость входного билета: Взрослый (включая фотосъемку) – 100 руб.; дети до 7 лет – бесплатно; льготные категории граждан – 50 руб.; групповая экскурсия от 5 человек – 100 руб.

Время работы музея:

в летнее время с 1 июня по 31 августа: с 10:00 до 20:00;

в остальные месяцы с 10:00 до 17:00.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева, Комсомольская улица

Памятник Рунопевцу

Памятник Рунопевцу

В сквере на площади Вяйнямейнена, находится памятник рунопевцу. Рунопевец – человек, поющий руны (песни), за основу которых брали народный героический эпос или мифы. Памятник считается гордостью и своеобразным символом Сортавалы, возвели его в 1935-м году к столетию известного финского эпоса "Калевала".

Памятник рунопевцу

Музей Северного Приладожья

Здание Музея Северного Приладожья

Музей Северного Приладожья – единственный краеведческий музей в Сортавала. Он был создан 1 октября 1992-го года и находится в здании-памятнике знаменитой как городская усадьба Винтера. Хозяин усадьбы снискал славу в Финляндии в начале 20-х годов, как общественный деятель и замечательный хирург.

Само здание вошло в перечень культурно-исторического наследия Карелии, так как планировка и фасад остались неизменными.

Музей осуществляет следующие виды деятельности:

поиск и сохранность экспонатов;

их изучение и популяризация;

лекционные и экскурсионно-туристические работы;

консультация по краеведческим вопросам;

проведение культурных мероприятий.

Стоимость билета в музей: взрослый – 100 руб.; школьники, студенты – 30 руб.; пенсионеры – 60 руб.

Режим работы:

с 1 сентября по 31 мая : понедельник - пятница с 9.00 до 17.00; суббота с 10.00 до 17.00; воскресенье –выходной ;

: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00; суббота с 10.00 до 17.00; воскресенье –выходной ; с 1 июня по 31 августа: понедельник – выходной; вторник - пятница с 9.00 до 17.00; суббота - воскресенье с 10.00 до 17.00.

Музей Северного Приладожья, набережная Ладожской Флотилии

Храм Николая Чудотворца

Храм Николая Чудотворца в Сортавала

Храм Николая Чудотворца – самый старый в городке. Он принадлежит к архитектурным и историческим памятникам Республики Карелия и действует по сей день.

Храм построили в 1873-м году, на пожертвования прихожан, большую часть из которых внесли петербургские купцы братья Елисеевы.

Здание построено в национальном стиле 19-го века с присутствием элементов классицизма и барокко. При строительстве были соблюдены все православные каноны: форма креста, купол в центре храма, полукруглый алтарь и высокая колокольня. Здание имеет белый, минималистичный фасад, небольшие окна арочного типа и 4 дополнительных купола. Синяя крыша украшена куполами с позолоченными маковками и крестами.

В начале 1940 года в Советском Союзе, проявление веры не одобрялось, храм закрыли, а потом разграбили. Восстанавливать его начали в 1942-м году.

При храме есть маленький музей, который посвящен историческим событиям этого памятника.

Церковь Николая Чудотворца, улица Горького

Досто­приме­чатель­ности в окрестностях Сортавалы

За пределами Сортавала, можно посетить ещё с десяток интересных достопримечательностей. Не стоит пытаться исследовать их все за одно путешествие, но чтобы было понятно как богата карельская земля, ХорошоТАМ перечислит их.

Рускеальские водопады

Рускеальские водопады

Потрясающий каскад состоящий из 4-х равнинных водопада высотой 3-4 метра, находящиеся недалеко от поселка Рускеала. Водопады стали известны благодаря кинофильму " А зори здесь тихие".

Рускеальские Водопады

Горный парк "Рускеала"

Горный парк "Рускеала" 😍

Расположен парк в 30-ти км от города Сортавала, вблизи посёлка Рускеала. Самым главным объектом комплекса, является бывший мраморный карьер заполненный грунтовыми водами. В 1998 году мраморный карьер получил статус – объект культурного наследия.

В парке разработаны интересные туристические маршруты: подземные, пешеходные, водные. Фанаты экстрима могут оторваться на всесезонном троллее и в верёвочном парке. Также можно принять участие в забеге с экологическим уклоном и разного рода фестивалях.



Время работы парка летом: ежедневно с 09:00 до 21:00. (кассы с 09:00 до 20:00)

Стоимость входа в парк: взрослый – 350 руб., дети до 7 лет – бесплатно, школьники -100 руб., студенты – 150 руб., лица старше 60+ – 150 руб.

Горный Парк Рускеала, улица Мраморная

Городище Паасо

Городище Паасо

К северу от Сортавалы, находится один из самых важных памятников археологии Северного Приладожья — укрепленное городище Паасо. В древние времена на вершине этой горы располагалось поселение карел. Вид отсюда просто потрясающий, это и помогало древним карелам в их нелёгкой борьбе за выживание.

Гора Паасо

Зоопарк "ЗооГринПарк"

Альпака в карельском зоопарке Олень в зоопарке "ЗооГринПарк"

На берегу озера Янисъярви, находится карельский зоопарк "ЗооГринПарк". Территория зоопарка занимает около 10 гектаров, по соседству располагается база отдыха «Чёрные камни». Коллекция зоопарка постоянно пополняется, тут можно увидеть животных из разных уголков России, а также с других континентов. Среди жителей зоопарка достаточно много животных которые находятся в Красной Книги.

Гости зоопарка могут познакомиться со следующими животными: такином, снежной козой, яками, овцебыками, двугорбыми верблюдами, декстерами (карликовыми коровами), оленями, зубрами, джейранами, горными баранами, мархурами, большерогим муфлоном и т.д.

Стоимость входного билета: взрослый – 400 руб. детский – 300 руб. ( от 3 до 12 лет), индивидуальная экскурсия (1-9 человек) – 5000 руб.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 (кассы до 19:00)

Карельский зоопарк

Остров Валаам

Остров Валаам

Завершая статью о достопримечательностях Сортавала и её окрестностях, ХорошоТАМ просто обязаны рассказать об острове Валаам. Ведь это действительно необычное место, которое из года в год посещает большое количество путешественников и паломников.

Конечно, на пользу монастырю, как месту, где люди хотят найти умиротворение и покой, это не идет, но реальная действительность такова. Как бы там ни было архитектурная композиция острова является одной из самых увлекательных среди церквей Русского Севера, и ХорошоТАМ однозначно рекомендует это место к посещению.

Как добраться до острова Валаам с Сортавала: В 09:00 и 11:00 утра от городского причала отходят метеоры, которые идут до Монастырской бухты на Валааме.

остров Валаам

Сортавала – видео от Vesti Karelia (Путеводитель по Карелии)