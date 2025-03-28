Гастрономический тур с проживанием в глэмпинге предлагает путешествие по Карелии, где вы сможете насладиться местной кухней и природой. Тур включает проживание в комфортных условиях, трансфер, питание и экскурсии.
Ближайшие даты:28
мар
Время начала: 08:30
Описание тураЧто вас ожидает: 1-й день: Сортавала – отправление на аэролодке на остров – размещение в глэмпинге – пеший маршрут с гидом по острову Хавус – скала Хауккариутта – обед-пикник – мастер-класс по десертам – ужин – баня-фурако или русская баня (по желанию за доп. плату) 2-й день: прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке – обед-пикник – мастер-класс по гравлаксу – возвращение в глэмпинг – гала-ужин 3-й день: Мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки – отправление на аэролодке в г. Сортавала – горный парк «Рускеала» – поездка на ретропоезде – Сортавала Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Ладожские шхеры
Что включено
- Двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
- Маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам
- Мастер-классы от шеф-поваров известного в Карелии ресторана «В Карелии есть» Ольги Белоноговой и/или Ивана Балина
- Работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно в Москву / Санкт-Петербург
- Аренда бани-фурако (+ 6000 руб./сеанс 2 часа - до 4х чел.), русской бани (+8000 руб/сеанс 2 часа - до 6 чел)
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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