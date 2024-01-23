1 день

Снегоходный маршрут по карельской тайге

Встреча на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160Вс прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).

Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберёте снегоходную экипировку.



Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).



Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.



Снегоходный маршрут займет около 5 часов. Вы увидите заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. Кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где вы сможете сделать фотографии на фоне огромных глыб мрамора.



В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.



После окончания маршрута вы сдадите снегоходную экипировку и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждет короткий трансфер на аэролодках (10–15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.



Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.