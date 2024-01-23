Улётные выходные в Карелии
Пройдете живописный зимний маршрут на снегоходах, вместе с гидом прогуляетесь пешком по острову Хавус, увидите Ладогу в снежном наряде, будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Снегоходный маршрут по карельской тайге
Встреча на вокзале Сортавалы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160Вс прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).
Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберёте снегоходную экипировку.
Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Снегоходный маршрут займет около 5 часов. Вы увидите заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. Кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где вы сможете сделать фотографии на фоне огромных глыб мрамора.
В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.
После окончания маршрута вы сдадите снегоходную экипировку и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждет короткий трансфер на аэролодках (10–15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Маршрут по природной тропе
Завтрак в карельском стиле.
После завтрака в сопровождении гида вы отправитесь пешком или на снегоступах (в зависимости от снежного покрова) на маршрут по лесной природной тропе. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Обед-пикник. Обед для вас будет организован на природе. Наши инструктора закоптят свежую ладожскую форель и угостят вас знаменитыми карельскими калитками. Также вы сможете согреться у костра кружкой горячего вкусного глинтвейна!
Далее вы продолжите маршрут и вернетесь в глэмпинг по побережью Ладожского озера или по льду. У вас будет свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.
Вечером вас будет ждать вкусный ужин от шеф-повара.
При желании вы также сможете посетить баню-фурако прямо на берегу Ладоги (за доп. плату).
Ладожские шхеры на аэролодках
Завтрак.
После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам.
Маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Также вы увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы.
Обед-пикник. На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
К вечеру вернетесь в глэмпинг и отправитесь в Сортавалу.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Возможно одноместное размещение в шатре за доп. плату — 15 000 руб.
Предоставляем скидку 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
- Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
- Стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории).
- 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
- Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трёхразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Аренда аэролодок, снегоходов, снегоступов и лыж
- Организация снегоходного, пешего маршрутов и маршрута на аэролодках
- Работа персонала глэмпинга, инструкторов и гидов
Что не входит
- Ж/д билеты в Сортавала и обратно
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Доплата за одноместное размещение на снегоходе - 12 500 руб
- Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
- пуховую куртку или жилетку
- 2 пары удобной, непромокаемой, теплой обуви;
- теплую шапку, бафф или шарф;
- перчатки или рукавицы (2 пары);
- шерстяные носки (2 пары);
- термобельё;
- удобную одежду для глэмпинга.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел). Маршрут по карельской тайге пройдёт на снегоходах.
Маршрут на снегоходах средней сложности, для водителей требуются права категории B и желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В декабре на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С.
В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.
В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко.
В марте днём в среднем +3°С, ночью -4°С.
Есть ли возрастные ограничения?
С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.
Какие есть скидки?
Предоставляем скидку 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.