Карелия только для девушек
Авторский тур в Сортавале

Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты

Выходные-перезагрузка в компании единомышленниц с посещением лучших локаций Карелии — это то, что нужно, каждой современной девушке.

Мы разработали нетипичный маршрут длиною в 200 км, включающий более 7 мест — популярных и оригинальных.

Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса.

Но какой девичник без вкусностей и драгоценных камней — посетим лучший ресторан Карелии и добудем альмандины!
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Ближайшие даты:
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.

Проживание. В 3-местных номерах эко-дома «Удивительное рядом».

Питание. В стоимость включены завтрак и пикник. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом

Встречаемся утром в Сортавале — сюда удобно добраться ночным поездом из Москвы. Заедем на станцию Хелюля, куда удобно добраться на электричке из Санкт-Петербурга (4 часа в пути).

Остановимся позавтракать в кафе, выпить ароматный кофе и познакомиться перед насыщенным путешествием. Первая живописная локация — водопад «Белые мосты» или по-карельски Юканкоски. Его высота достигает 19 метров! С грандиозным фоном мы и сделаем фото на камешке напротив водопада. Пора отправляться дальше — к Зеркальному каньону, на который посмотрим с высоты, и к финским ГЭС. Почувствуем себя искателями сокровищ на руднике и заселимся к вечеру в эко-дом (18:00). Разместившись, отправимся в парк-отель «Дача Винтера», где прогуляемся по берегу озера и поужинаем в ресторане с потрясающим видом.

Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом
2 день

На катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо

Встретим доброе утро девчачьей компанией без спешки за домашним завтраком. И продолжим наше гармонично-живописное путешествие по Карелии с катания на катере по Ладоге. Посетим парк «Рускеала», где находится одноимённый мраморный каньон, наполненный бирюзовой водой. Рускеальским мрамором украшены станции метро Санкт-Петербурга и некоторые здания северной столицы. Сейчас это потрясающей красоты туристический объект, где мы сделаем множество эффектных фотографий на лодочке и с высоты! Завершим путешествие прогулкой по карельскому лесу на гору Паасо, на смотровых которой так и хочется подольше посидеть и помедитировать под звуки природы.

К 18:00 нам придётся распрощаться в Сортавале и Хелюли.

На катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды по программе
  • Завтрак, пикник
  • Катание на катере
  • Входные билеты
  • Посещение всех локаций по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Сортавалы/Хелюли и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
Завершение: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыЛадожские шхерыПопулярные местаПерезагрузкаВодные развлеченияКарелияВыездныеНа катере

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