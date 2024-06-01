Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Мы разработали нетипичный маршрут длиною в 200 км, включающий более 7 мест — популярных и оригинальных.
Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса.
Но какой девичник без вкусностей и драгоценных камней — посетим лучший ресторан Карелии и добудем альмандины!
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Описание
Организационные детали
Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.
Проживание. В 3-местных номерах эко-дома «Удивительное рядом».
Питание. В стоимость включены завтрак и пикник. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом
Встречаемся утром в Сортавале — сюда удобно добраться ночным поездом из Москвы. Заедем на станцию Хелюля, куда удобно добраться на электричке из Санкт-Петербурга (4 часа в пути).
Остановимся позавтракать в кафе, выпить ароматный кофе и познакомиться перед насыщенным путешествием. Первая живописная локация — водопад «Белые мосты» или по-карельски Юканкоски. Его высота достигает 19 метров! С грандиозным фоном мы и сделаем фото на камешке напротив водопада. Пора отправляться дальше — к Зеркальному каньону, на который посмотрим с высоты, и к финским ГЭС. Почувствуем себя искателями сокровищ на руднике и заселимся к вечеру в эко-дом (18:00). Разместившись, отправимся в парк-отель «Дача Винтера», где прогуляемся по берегу озера и поужинаем в ресторане с потрясающим видом.
На катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо
Встретим доброе утро девчачьей компанией без спешки за домашним завтраком. И продолжим наше гармонично-живописное путешествие по Карелии с катания на катере по Ладоге. Посетим парк «Рускеала», где находится одноимённый мраморный каньон, наполненный бирюзовой водой. Рускеальским мрамором украшены станции метро Санкт-Петербурга и некоторые здания северной столицы. Сейчас это потрясающей красоты туристический объект, где мы сделаем множество эффектных фотографий на лодочке и с высоты! Завершим путешествие прогулкой по карельскому лесу на гору Паасо, на смотровых которой так и хочется подольше посидеть и помедитировать под звуки природы.
К 18:00 нам придётся распрощаться в Сортавале и Хелюли.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды по программе
- Завтрак, пикник
- Катание на катере
- Входные билеты
- Посещение всех локаций по программе
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавалы/Хелюли и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения