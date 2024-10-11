читать дальше добирались до каждой локации. Для тех, кто хочет приобрести данный тур, имейте ввиду, что физическая подготовка всё-таки нужна, ходить Вы будете не мало:-)

Очень понравился тур, благодаря нему посмотрели как знаменитые места, так и те, до которых мало кто добирает вообще. С комфортом