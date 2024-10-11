Туры по Сортавале на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Сортавале, цены от 9 750 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
На машине
16 отзывов
3 дня
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
9 750 за человека
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
На машине
5 отзывов
2 дня
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), 07:30
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
32 500 за человека
Два дня в сказочной Карелии
На машине
2 дня
Два дня в сказочной Карелии
Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
16 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
30 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    11 октября 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Очень понравился гид Ярослав! Отличная подача материала, экскурсия в очень нестандартные места, с прекрасным чувством юмора. Рассказ гида об финах, карелах, очень интересный и познавательный, захотелось поизучать эту тему поподробнее. Сами места очень красивые и запоминающиеся!! Ещё раз спасибо Ярославу!
    Очень понравился гид Ярослав! Отличная подача материала, экскурсия в очень нестандартные места, с прекрасным чувством юмораОчень понравился гид Ярослав! Отличная подача материала, экскурсия в очень нестандартные места, с прекрасным чувством юмораОчень понравился гид Ярослав! Отличная подача материала, экскурсия в очень нестандартные места, с прекрасным чувством юмора
  • А
    Алексадр
    9 октября 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    САМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колорите. Очень интересно слушать, может быть в ближайшем будущем услышим подкаст на какой нибудь площадке.) категорически рекомендуем, дети в восторге, а у взрослых детский восторг)
    САМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колоритеСАМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колорите
  • В
    Вячеслав
    20 сентября 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Очень понравился тур, благодаря нему посмотрели как знаменитые места, так и те, до которых мало кто добирает вообще. С комфортом
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    добирались до каждой локации. Для тех, кто хочет приобрести данный тур, имейте ввиду, что физическая подготовка всё-таки нужна, ходить Вы будете не мало:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
  3. Два дня в сказочной Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Остров Валаам
  7. Набережная
  8. Памятник «Рунопевец»
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 9 750 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год на машине, 21 ⭐ отзыв, цены от 9750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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