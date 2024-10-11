3 дня
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
9 750₽ за человека
2 дня
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), 07:30
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
32 500₽ за человека
2 дня
Два дня в сказочной Карелии
Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
16 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
30 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей11 октября 2024Очень понравился гид Ярослав! Отличная подача материала, экскурсия в очень нестандартные места, с прекрасным чувством юмора. Рассказ гида об финах, карелах, очень интересный и познавательный, захотелось поизучать эту тему поподробнее. Сами места очень красивые и запоминающиеся!! Ещё раз спасибо Ярославу!
- ААлексадр9 октября 2024САМЫЙ лучший гид в мире. Юмор, интересные нестандартные факты о природе, архитектуре, истории и местном колорите. Очень интересно слушать, может быть в ближайшем будущем услышим подкаст на какой нибудь площадке.) категорически рекомендуем, дети в восторге, а у взрослых детский восторг)
- ВВячеслав20 сентября 2024Очень понравился тур, благодаря нему посмотрели как знаменитые места, так и те, до которых мало кто добирает вообще. С комфортом
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На машине»
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