На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям

Проехать по полуострову Ханукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Седлаем наши высокопроходимые велосипеды и отправляемся колесить по впечатляющим локациям! Проведём 4 дня на природе, будем вкусно есть и прокачивать свою выносливость.

Мы посетим водопады Юканкоски, увидим Уксинскую озовую гряду, побываем на полуострове Хуннука и полюбуемся местными мысами, а также понаблюдаем за рекой Уксунйоки. На базе отдыха у вас будет возможность расслабиться в бане после активного досуга.
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)
— Небольшой рюкзачок
— Паспорт и полис ОМС
— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).
— Пару перчаток
— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)
— Купальные принадлежности для посещения бани
— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани
— Полотенце банное
— Пенка для сидения (хоба)
— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф
— Очки велосипедные (спортивные) или защитные

Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Дети. Возможно участие с детьми (выше 150 см).

Уровень сложности. Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам Юканкоски

Встретим вас на ж. -д. вокзале на станции «Сортавала» и поедем в на базу в Ууксу. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок. Заселяемся, завтракаем и отправляемся к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.

Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем.

Добро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам ЮканкоскиДобро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам Юканкоски
2 день

Уксинская озовая гряда

Позавтракав, выдвигаемся к Уксинской озовой гряде. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра.

Перекусим, полюбуемся природой и вернёмся на базу, чтобы пообедать и отдохнуть.

Уксинская озовая грядаУксинская озовая грядаУксинская озовая грядаУксинская озовая грядаУксинская озовая гряда
3 день

Мысы полуострова Хунукка

После завтрака вас ждёт трансфер до посёлка Импилахти. Отсюда начнётся наша велопрогулка по полуострову Хунукка. Мы увидим живописные мысы и просто насладимся свежим воздухом.

По возвращении на базу отдыха пообедаем, а перед ужином вы сможете попариться в бане.

Мысы полуострова ХунуккаМысы полуострова ХунуккаМысы полуострова ХунуккаМысы полуострова ХунуккаМысы полуострова Хунукка
4 день

Река Уксунйоки

Сегодняшний маршрут пройдёт вдоль реки Уксунйоки, мы будем держать курс порогам-падунам. В пути вас ждёт перекус, чтобы восполнить силы. По прибытии на базу собираем вещи и готовимся к отъезду. После обеда мы проводим вас до нужной станции.

До новых встреч!

Река УксунйокиРека УксунйокиРека УксунйокиРека УксунйокиРека Уксунйоки

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
  • Баня
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Карелии и обратно
  • Аренда банных веников - 200 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
  • Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Москвы или Санкт-Петербурга)
Завершение: Станция "Сортавала" (для тех, кто возвращается в Москву) / Станция "Иля-Ууксу" (для тех, кто возвращается в Санкт-Петербург), около 20:00 / около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа велосипедеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВодопадыПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаАктивностиЖивотныеКарелияВыездныеВелотуры

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