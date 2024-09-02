Мы посетим водопады Юканкоски, увидим Уксинскую озовую гряду, побываем на полуострове Хуннука и полюбуемся местными мысами, а также понаблюдаем за рекой Уксунйоки. На базе отдыха у вас будет возможность расслабиться в бане после активного досуга.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)
— Небольшой рюкзачок
— Паспорт и полис ОМС
— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).
— Пару перчаток
— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)
— Купальные принадлежности для посещения бани
— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани
— Полотенце банное
— Пенка для сидения (хоба)
— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф
— Очки велосипедные (спортивные) или защитные
Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.
Дети. Возможно участие с детьми (выше 150 см).
Уровень сложности. Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Карелию: поездка к водопадам Юканкоски
Встретим вас на ж. -д. вокзале на станции «Сортавала» и поедем в на базу в Ууксу. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок. Заселяемся, завтракаем и отправляемся к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.
Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем.
Уксинская озовая гряда
Позавтракав, выдвигаемся к Уксинской озовой гряде. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра.
Перекусим, полюбуемся природой и вернёмся на базу, чтобы пообедать и отдохнуть.
Мысы полуострова Хунукка
После завтрака вас ждёт трансфер до посёлка Импилахти. Отсюда начнётся наша велопрогулка по полуострову Хунукка. Мы увидим живописные мысы и просто насладимся свежим воздухом.
По возвращении на базу отдыха пообедаем, а перед ужином вы сможете попариться в бане.
Река Уксунйоки
Сегодняшний маршрут пройдёт вдоль реки Уксунйоки, мы будем держать курс порогам-падунам. В пути вас ждёт перекус, чтобы восполнить силы. По прибытии на базу собираем вещи и готовимся к отъезду. После обеда мы проводим вас до нужной станции.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до вокзала
- Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
- Баня
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Карелии и обратно
- Аренда банных веников - 200 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
- Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы