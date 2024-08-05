2 день

Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль

08:22 — прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30–09:40 — пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.

10:09 — отправление ретропоезда со ст. Сортавала-Центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:20 — прибытие на ст. Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.

Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.

Программа проведения мероприятий:

11:20–12:00 Железнодорожная платформа «Рускеала» RUSKEALA WELCOME

На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».

12:00–13:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA BRAVE

Открываем фестиваль мощным и триумфальным звучанием духового 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько. Прозвучат шедевры русской и зарубежной классики.

13:15–14:00 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA WATER MUSIC

Знакомимся с музыкальными шедеврами эпохи барокко в исполнении камерного состава Симфонического оркестра Карельской филармонии.

14:15–14:45 Визит-центр (старая парковка) RUSKEALA PARADE

Присутствуем на зрелищном традиционном плац-параде 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько.

15:00–16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK

Поддаемся чарам страстных цыганских мелодий в исполнении Цыганского трио Лойко.

16:30–17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOCAL

Наслаждаемся звучанием голосов женского камерного хора «Римский-Корсаков». Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов; хормейстер и дирижёр — Сабина Копытина.

18:00–19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ

Вашему вниманию предлагается выступление квинтета Игоря Бутмана. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.

19:40 — отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.

20:36 — отправление поезда в г. Москву.