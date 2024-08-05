Концерты начнутся с самого перрона и порадуют своим разнообразием: современная классика, рок, джаз, фолк, музыка эпохи барокко, народная и даже камерный хор и «Виртуозы Москвы».
Программа тура по дням
Отправление в Сортавалу
Самостоятельная посадка в поезд №160 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
16:50 ― отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль
08:22 — прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.
08:30–09:40 — пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.
10:09 — отправление ретропоезда со ст. Сортавала-Центр до ст. Горный парк Рускеала.
11:20 — прибытие на ст. Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.
Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.
Программа проведения мероприятий:
11:20–12:00 Железнодорожная платформа «Рускеала» RUSKEALA WELCOME
На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».
12:00–13:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA BRAVE
Открываем фестиваль мощным и триумфальным звучанием духового 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько. Прозвучат шедевры русской и зарубежной классики.
13:15–14:00 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA WATER MUSIC
Знакомимся с музыкальными шедеврами эпохи барокко в исполнении камерного состава Симфонического оркестра Карельской филармонии.
14:15–14:45 Визит-центр (старая парковка) RUSKEALA PARADE
Присутствуем на зрелищном традиционном плац-параде 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько.
15:00–16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK
Поддаемся чарам страстных цыганских мелодий в исполнении Цыганского трио Лойко.
16:30–17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOCAL
Наслаждаемся звучанием голосов женского камерного хора «Римский-Корсаков». Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов; хормейстер и дирижёр — Сабина Копытина.
18:00–19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ
Вашему вниманию предлагается выступление квинтета Игоря Бутмана. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.
19:40 — отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.
20:36 — отправление поезда в г. Москву.
Возвращение в Москву
09:08 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырёхместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе, одноместное размещение
|Взрослые
|20 860
|27 090
|42 390
|Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|19 980
|25 950
|―
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах категории купе по маршрутам Москва - Сортавала и Горный парк Рускеала - Москва
- Проезд на ретропоезде по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
- Входной билет на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony
- Трансфер от горного парка Рускеала до Сортавалы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 600 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Что ещё нужно знать про тур?
Все дополнительные развлечения в парке (экскурсии по парку, прокат лодок) на время фестиваля не будут доступны гостям.
Для вашего комфорта собой можете взять складные туристические кресла/стулья, комфортную обувь, дождевики, тёплые вещи, термосы.