Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»

Почему бы не совершить атмосферное путешествие на поезде и не послушать музыку разных жанров в горном парке? Вас ждёт настоящая романтика поездов, прогулка по историческому карельскому городу Сортавала, поездка на ретропоезде и, конечно, музыкальный фестиваль.

Концерты начнутся с самого перрона и порадуют своим разнообразием: современная классика, рок, джаз, фолк, музыка эпохи барокко, народная и даже камерный хор и «Виртуозы Москвы».
5
3 отзыва
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Сортавалу

Самостоятельная посадка в поезд №160 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

16:50 ― отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

2 день

Экскурсия по Сортавале и музыкальный фестиваль

08:22 — прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне.

08:30–09:40 — пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала-Центр.

10:09 — отправление ретропоезда со ст. Сортавала-Центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:20 — прибытие на ст. Горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в парк.

Уже на перроне платформы «Горный парк Рускеала» первых зрителей будет встречать музыкальная программа. Для прибывших туристов прозвучит традиционная музыка разных народов, в том числе карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши.

Программа проведения мероприятий:

11:20–12:00 Железнодорожная платформа «Рускеала» RUSKEALA WELCOME

На железнодорожной платформе «Горный парк Рускеала» поезд встречает квартет русских народных инструментов Карельской филармонии «Четыре четверти».

12:00–13:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA BRAVE

Открываем фестиваль мощным и триумфальным звучанием духового 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько. Прозвучат шедевры русской и зарубежной классики.

13:15–14:00 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA WATER MUSIC

Знакомимся с музыкальными шедеврами эпохи барокко в исполнении камерного состава Симфонического оркестра Карельской филармонии.

14:15–14:45 Визит-центр (старая парковка) RUSKEALA PARADE

Присутствуем на зрелищном традиционном плац-параде 23-го Военного оркестра штаба Западного военного округа. Художественный руководитель и главный дирижер — капитан Григорий Велько.

15:00–16:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA FOLK

Поддаемся чарам страстных цыганских мелодий в исполнении Цыганского трио Лойко.

16:30–17:30 Акватория Мраморного каньона RUSKEALA VOCAL

Наслаждаемся звучанием голосов женского камерного хора «Римский-Корсаков». Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов; хормейстер и дирижёр — Сабина Копытина.

18:00–19:00 Основная сцена в Итальянском карьере RUSKEALA JAZZ

Вашему вниманию предлагается выступление квинтета Игоря Бутмана. Это джазовое настроение в парке, и именно оно должно стать прекрасным результатом насыщенного дня, полного впечатлений от знакомства с искусством.

19:40 — отправление автобуса до ж/д вокзала г. Сортавала.

20:36 — отправление поезда в г. Москву.

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3 день

Возвращение в Москву

09:08 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырёхместное купеДвухместное купеДвухместное купе, одноместное размещение
Взрослые20 86027 09042 390
Дети от 0 до 9 лет включительно (с местом)19 98025 950

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах категории купе по маршрутам Москва - Сортавала и Горный парк Рускеала - Москва
  • Проезд на ретропоезде по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
  • Входной билет на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony
  • Трансфер от горного парка Рускеала до Сортавалы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 600 руб
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Что ещё нужно знать про тур?

Все дополнительные развлечения в парке (экскурсии по парку, прокат лодок) на время фестиваля не будут доступны гостям.

Для вашего комфорта собой можете взять складные туристические кресла/стулья, комфортную обувь, дождевики, тёплые вещи, термосы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!
М
24 июл 2024
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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