Описание тура
Карелия в этом туре — не про успеть всё, а про чётко собранные впечатления и спокойный ритм, в котором легко выдохнуть. За 3 дня получится сменить картинку так, чтобы это ощущалось как полноценная перезагрузка: Ладога и шхеры, водопады, мраморный каньон Рускеалы — и много воздуха между точками, без суеты и бесконечных переездов.
И при этом здесь есть тот самый набор вау, ради которого потом хочется пересматривать фото: воздушный шар на рассвете, Подземная Рускеала, ретропоезд-паровоз с атмосферой 19 века и живой музыкой. Формат камерный — до 6 участников, с понятной организацией и предсказуемым комфортом.
Кому подойдёт этот тур:
Тем, кто хочет Карелию на вдохе, а не марафон по точкам: с паузами, нормальным сном и временем просто побыть у Ладоги.
Тем, кто ценит тихий премиум: комфортное размещение, красивое окружение, предсказуемый уровень сервиса — без показухи и суеты.
Тем, кому важна система безопасности и спокойствия: понятная логистика, адекватный темп, заранее продуманные сценарии и план B (в том числе по воздушному шару).
Тем, кто устал от необходимости всё контролировать и решать: здесь можно просто приехать, а дальше всё собрано так, чтобы отдыхать, а не организовывать.
Тем, кто выбирает впечатления с эффектом вау, но в комфортной подаче: воздушный шар на рассвете/закате, Ладожские шхеры с высадками на острова, Подземная Рускеала и ретропоезд 19 века.
Тем, кому хочется эстетики и смысла: природа, вода, камень, свет, тихие места — то, что действительно запоминается.
Тем, кто хочет сменить картинку за 3 дня так, чтобы вернуться собраннее, спокойнее и с внутренним запасом.
Кому точно не подойдёт этот тур:
Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и готов мириться с компромиссами по размещению, дороге и уровню сервиса. Здесь ставка на комфорт, предсказуемость и спокойствие.
Тем, кому нужен марафон как можно больше за день: 15 локаций, ранние подъёмы каждый день, постоянная гонка и быстрее-быстрее. В программе — другой ритм: впечатления + паузы.
Тем, кто едет за тусовками, шумными вечерами и бессонными ночами. Этот тур про тишину, восстановление и нормальный сон (включая тихие вечера у Ладоги).
Тем, кому важно полностью управлять каждым шагом и менять план на месте каждые полчаса. Маршрут собран заранее, чтобы убрать лишние решения.
Тем, кто ищет жёсткий экстрим и формат выживания: палатки, походы с тяжёлым рюкзаком, бытовые испытания. Здесь будет слишком комфортно.
Тем, кто любит большие группы и анонимность. Формат камерный — до 6 участников.
Тем, кому не близки правила среды и уважение к границам (тишина в определённые часы, такт в общении, отсутствие давления). В этом туре атмосфера — часть продукта.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Программа тура по дням
Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой
Мы встречаем вас в Сортавале и с первых минут берём всё на себя, чтобы вам не нужно было ни о чём думать. Спокойно собираемся, едем на завтрак и начинаем путешествие без спешки и суеты. Уже в первый день вы чувствуете главное: здесь не нужно держать контроль, сверяться с таймингом и переживать, всё организовано так, чтобы вам было легко, спокойно и комфортно.
После завтрака мы отправляемся к одним из самых красивых природных мест Карелии. Нас ждут мощные водопады, живая северная природа, шум воды, свежий воздух и то самое ощущение, ради которого сюда едут снова и снова. Затем мы заедем на месторождение полудрагоценного граната, где каждая сможет добыть для себя маленький памятный сувенир. Это не просто активность, а приятный момент контакта с местом, который делает поездку особенно личной.
Дальше мы едем в наш красивый отель на берегу озера. Заселяемся, обедаем, выдыхаем и наконец замедляемся. Вторая половина дня специально остаётся свободной: мы даём вам время отдохнуть после дороги, восстановиться, погулять у воды или просто побыть в тишине. Мы не превращаем первый день в марафон, потому что для нас важен ваш ритм, ваше самочувствие и то, как вы проживаете поездку внутри.
Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов
Второй день начинается с момента, который делает эту программу по-настоящему особенной. На рассвете мы отправляемся на полёт на воздушном шаре. С высоты перед нами раскрывается Карелия во всей своей красоте: бескрайние леса, озёра, долины и мягкий утренний свет, который делает пейзажи почти нереальными. После полёта нас ждёт бокал шампанского и торжественное вручение сертификатов — красивое завершение впечатления, которое точно останется с вами надолго.
После возвращения мы едем в отель на завтрак и даём себе время немного отдохнуть. Мы специально выстраиваем день так, чтобы после сильных эмоций у вас была возможность восстановиться, спокойно прожить увиденное и насладиться самим ритмом поездки. Здесь не нужно всё время куда-то спешить: даже насыщенная программа остаётся комфортной и бережной к вашему состоянию.
Дальше мы отправляемся на прогулку по Ладожским шхерам на скоростном катере. Это одна из самых красивых природных сцен Карелии: отвесные скалы, узкие проливы, свежий северный воздух, вода, острова и то самое чувство простора, за которым сюда едут. Мы будем высаживаться в особенно живописных местах, смотреть на Карелию с воды и проживать её не поверхностно, а глубоко, спокойно и с удовольствием.
После вкусного карельского обеда нас ждёт этно-комплекс живой истории, где регион раскрывается уже через культуру, характер и атмосферу прошлого. Мы побываем в реконструированном поселении, узнаем больше о жизни викингов, увидим ремесленные пространства и почувствуем, как история здесь буквально оживает. Это не просто экскурсия, а ещё один объёмный слой впечатлений, который делает путешествие богаче и интереснее.
К вечеру мы возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем. После такого дня особенно приятно снова оказаться в красивом и тихом месте на берегу Ладоги, выдохнуть, побыть в спокойствии и почувствовать, как путешествие постепенно собирает вас внутри. Именно за это мы и любим такие маршруты: за яркость впечатлений без суеты, за красоту без гонки и за состояние, в котором действительно хорошо.
Если полёт на шаре отменят из-за погоды, мы перенесём его на следующий день — без потери ключевого впечатления.
Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд
Третий день мы начинаем без спешки. Утром спокойно завтракаем в отеле, даём себе возможность выспаться, ещё немного побыть в этом красивом месте на берегу озера и насладиться ощущением отдыха до последней минуты. Для нас важно, чтобы даже финал путешествия оставался мягким и комфортным: без резких сборов, без суеты, с тем самым чувством, когда всё идёт в правильном ритме.
После этого мы отправляемся в Рускеальский парк — одно из самых впечатляющих мест Карелии. Здесь нас ждут мраморные каньоны, чистая бирюзовая вода, величественные скалы и та особая атмосфера северной красоты, которая сразу захватывает внимание. Мы будем гулять по парку, узнавать историю этого места, любоваться видами и проживать Карелию ещё глубже — не только через природу, но и через её масштаб, фактуру и редкую эстетику.
Дальше нас ждёт ещё одно сильное впечатление — Подземная Рускеала. Это место, куда попасть не так просто, и именно поэтому оно ощущается особенно ценным. Мы спустимся в бывшие мраморные выработки, увидим мистические гроты, игру света, воды и камня, и окажемся в пространстве, которое производит по-настоящему мощное впечатление. Это тот момент путешествия, когда хочется просто замолчать и смотреть по сторонам, потому что вокруг действительно очень красиво.
После обеда и свободного времени в парке мы завершаем поездку особенно атмосферно — отправляемся на Ретропоезде в Сортавалу. Это не просто дорога обратно, а полноценная часть впечатления: настоящий паровоз, вагоны в стиле конца 19 века, красивый интерьер, живая музыка и ощущение, будто мы ненадолго переносимся в другую эпоху. Мы специально завершаем тур именно так, чтобы у вас осталось не чувство окончания поездки, а чувство красиво прожитой истории.
В Сортавале мы спокойно провожаем вас на поезд и заботимся о том, чтобы финал путешествия был таким же продуманным, как и всё остальное. За эти три дня мы успеваем прожить очень многое: увидеть Карелию яркой, глубокой и разной, отдохнуть, сменить внутренний ритм и вернуться домой с тем самым редким ощущением, когда поездка действительно пошла на пользу.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в гостевом комплексе Гора на берегу озера
- Завтраки (3 дня) - в отеле
- Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
- Все переезды по маршруту в рамках программы (встреча/перемещения между локациями/доставка к поездам по завершении)
- Экскурсия к водопадам Северного Приладожья
- Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
- Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
- Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
- Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части
- Экскурсия Подземная Рускеала
- Билеты на ретропоезд 19 века - проезд по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Жд вокзала г. Сортавала и обратно
- Обеды и ужины организованы, оплачивают по меню
- Воздушный шар - 10.000-12.000 рублей в зависимости от дат