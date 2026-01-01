Рыбалка на Ладожском озере: перезагрузка вдали от города с комфортом (всё включено)

Путешествие по самым клёвым местам в поисках трофеев: окунь, щука, судак
На 5 дней забываем обо всех заботах и проблемах, берём удочку и отправляемся на Ладогу. Будем ловить рыбу, наслаждаться тишиной и отдыхать в окружении природы.

Вам не придётся ни о чём
беспокоиться: полную экипировку и снаряжение мы предоставим, до самых лучших мест довезём. А опытный рыбак будет рядом, чтобы помочь и всему научить, так что справятся даже новички. Проживание в комфортабельных коттеджах и трёхразовое питание включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобиться удобная одежда и обувь по погоде. Мы выдаем резиновые сапоги при необходимости.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и рыбалка

Встретим вас в Сортавале и отправимся в Приладожье, на форелевое хозяйство. После размещения вас ждёт рыбалка на Ладожском заливе. Вечером желающие попарятся в бане.

2 день

Ловим рыбу на лесных озёрах

В 9:00 доберёмся до лесных озёр на внедорожниках, снегоходах или лыжах — в зависимости от сезона и погоды. После рыбалки перекусим бутербродами и домашней выпечкой с горячим чаем. На обратном пути полюбуемся водопадами, моренными озёрами и горами. А желающие заночуют в лесу в палаточном лагере.

3 день

Рыбалка в заливе Ладожского озера

Выйдем в залив Ладожского озера на катере или снегоходе. Будем рыбачить, высаживаться на островах и любоваться природой. А ещё устроим пикник. При возможности сварим для вас уху на костре. Вечером — баня для желающих и вкусный ужин.

4 день

Продолжаем рыбачить и расслабляться

Вновь на внедорожниках, снегоходах или лыжах доберёмся до реки или залива. Весь день рыбачим, наслаждаемся тишиной и отдыхаем.

5 день

Возвращение в Сортавалу

Прибудем к Ладожскому заливу: будем сверлить лунки или троллить рыбу, добывать трофеи. К 14:00 вернёмся в дом, соберём вещи и поедем обратно в Сортавалу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда рыбацких снастей и снаряжения
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно
  • Завтрак в 1-й день и ужин в 5-й день
  • Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:30
Завершение: Сортавала, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю жизнь мы с мужем посвятили карельскому лесу. Он работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса — мы знаем о лесах Карелии всё или почти всё. С 2020
года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.

