Рыбалка на Ладожском озере: перезагрузка вдали от города с комфортом (всё включено)
Путешествие по самым клёвым местам в поисках трофеев: окунь, щука, судак
На 5 дней забываем обо всех заботах и проблемах, берём удочку и отправляемся на Ладогу. Будем ловить рыбу, наслаждаться тишиной и отдыхать в окружении природы.
Вам не придётся ни о чём
беспокоиться: полную экипировку и снаряжение мы предоставим, до самых лучших мест довезём. А опытный рыбак будет рядом, чтобы помочь и всему научить, так что справятся даже новички. Проживание в комфортабельных коттеджах и трёхразовое питание включены в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобиться удобная одежда и обувь по погоде. Мы выдаем резиновые сапоги при необходимости.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, заселение и рыбалка
Встретим вас в Сортавале и отправимся в Приладожье, на форелевое хозяйство. После размещения вас ждёт рыбалка на Ладожском заливе. Вечером желающие попарятся в бане.
2 день
Ловим рыбу на лесных озёрах
В 9:00 доберёмся до лесных озёр на внедорожниках, снегоходах или лыжах — в зависимости от сезона и погоды. После рыбалки перекусим бутербродами и домашней выпечкой с горячим чаем. На обратном пути полюбуемся водопадами, моренными озёрами и горами. А желающие заночуют в лесу в палаточном лагере.
3 день
Рыбалка в заливе Ладожского озера
Выйдем в залив Ладожского озера на катере или снегоходе. Будем рыбачить, высаживаться на островах и любоваться природой. А ещё устроим пикник. При возможности сварим для вас уху на костре. Вечером — баня для желающих и вкусный ужин.
4 день
Продолжаем рыбачить и расслабляться
Вновь на внедорожниках, снегоходах или лыжах доберёмся до реки или залива. Весь день рыбачим, наслаждаемся тишиной и отдыхаем.
5 день
Возвращение в Сортавалу
Прибудем к Ладожскому заливу: будем сверлить лунки или троллить рыбу, добывать трофеи. К 14:00 вернёмся в дом, соберём вещи и поедем обратно в Сортавалу.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы по маршруту
Аренда рыбацких снастей и снаряжения
Что не входит в цену
Билеты в Сортавалу и обратно
Завтрак в 1-й день и ужин в 5-й день
Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:30
Завершение: Сортавала, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сортавале
На сайте с 2025 года
Всю жизнь мы с мужем посвятили карельскому лесу. Он работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса — мы знаем о лесах Карелии всё или почти всё.
С 2020 читать дальшеуменьшить
года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом.
Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья!
Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.
