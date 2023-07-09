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Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Хотите поехать половить рыбу в Сортавале 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024