Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Сортавале, цены от 69 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 4 дня 2 отзыва Перезагрузка на Ладоге Начало: Республика Карелия, Сортавала «В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю» 69 900 ₽ за человека Все туры Сортавалы Последние отзывы на туры К Кристина Перезагрузка на Ладоге Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!

Е Елена Перезагрузка на Ладоге Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Хотите поехать половить рыбу в Сортавале 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024