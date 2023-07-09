Рыбалка в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Рыбалка» в Сортавале, цены от 69 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Хотите поехать половить рыбу в Сортавале 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам