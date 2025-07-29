Встречаемся в 8:30 и выезжаем в горный парк «Рускеала». По дороге я расскажу историю «Рускеальских ломок», о способах добычи мрамора и местах его использования. С 9:00 до 14:00 вы самостоятельно гуляете по парку. Мы подъедем точно к открытию, что позволит осмотреть его без большого количества других гостей. Если захотите попасть на экскурсию «Подземная Рускеала», будет возможность купить билеты. Вы увидите Мраморный каньон, Итальянский карьер, Белогорский карьер. Рекомендуем посетить экспозицию «Обитель ангелов», прокатиться на троллее, пролетев через весь каньон, попробовать и другие развлечения парка.

Затем прогуляемся по дикому и пустынному мраморному карьеру Рускеала-2, который в 3 раза больше уже увиденного нами. Осваивали его в советское время машинным способом. Побываем на Рускеальских водопадах (Ахинкоски), месте съёмок известных фильмов. Советуем пройтись по экотропе «Аллея сказок», подвесным мостам и загадать желание. После отправимся к живописному безымянному порогу неподалеку, где почти никогда не бывает людей. Также вы увидите останки старой финской ГЭС.

Около 17:00 вернёмся в г. Сортавала. После небольшой экскурсии по центру города предусмотрено свободное время, чтобы вы могли купить сувениры и рыбу в качестве гостинца. В 18:00 — окончание экскурсии в центре г. Сортавала, на улице Кирова.