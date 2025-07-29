Вода, скалы и чистейший воздух: горный парк "Рускеала" и "Ладожские шхеры"
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
За 3 дня вы увидите красивейшую природу северного Приладожья.
Посетите необычную 107-метровую гору Хийденвуори, откуда открывается чарующий вид на ладожские шхеры. Сможете сравнить водопады южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая читать дальшеуменьшить
и Нижний Койриноя.
Пройдёте по знаменитому горному парку, побываете в двух мраморных каньонах и добудете кусочек граната на память. А ещё вас ждут прогулка по необычайным островам и увлекательные легенды древней Карелии.
Необходимо взять с собой паспорт, также рекомендуем взять дождевик или зонтик. Обувь желательна удобная и влагостойкая. Необходимо самостоятельно оплатить сбор за посещение нацпарка «Ладожские шхеры».
Программа тура по дням
1 день
Горный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру Сортавалы
Встречаемся в 8:30 и выезжаем в горный парк «Рускеала». По дороге я расскажу историю «Рускеальских ломок», о способах добычи мрамора и местах его использования. С 9:00 до 14:00 вы самостоятельно гуляете по парку. Мы подъедем точно к открытию, что позволит осмотреть его без большого количества других гостей. Если захотите попасть на экскурсию «Подземная Рускеала», будет возможность купить билеты. Вы увидите Мраморный каньон, Итальянский карьер, Белогорский карьер. Рекомендуем посетить экспозицию «Обитель ангелов», прокатиться на троллее, пролетев через весь каньон, попробовать и другие развлечения парка.
Затем прогуляемся по дикому и пустынному мраморному карьеру Рускеала-2, который в 3 раза больше уже увиденного нами. Осваивали его в советское время машинным способом. Побываем на Рускеальских водопадах (Ахинкоски), месте съёмок известных фильмов. Советуем пройтись по экотропе «Аллея сказок», подвесным мостам и загадать желание. После отправимся к живописному безымянному порогу неподалеку, где почти никогда не бывает людей. Также вы увидите останки старой финской ГЭС.
Около 17:00 вернёмся в г. Сортавала. После небольшой экскурсии по центру города предусмотрено свободное время, чтобы вы могли купить сувениры и рыбу в качестве гостинца. В 18:00 — окончание экскурсии в центре г. Сортавала, на улице Кирова.
2 день
Водопады, гранат и геологическая экскурсия
В 10:30 отправляемся вдоль самого северного залива Ладоги. Остановимся на секретном мысе, чтобы насладиться видами и сделать фото. Напротив вы увидите неприступную, разрушенную землетрясениями, тёмную гору Лоухиваара, которая перенесёт в далёкое прошлое Карелии, к песням знаменитой «Калевалы».
Увидим ладожские шхеры с высоты, поднявшись на гору Хийденвуори. Здесь почти нет растительности, а сама вершина считается местом силы. Когда-то тут располагался наблюдательный пункт финнов, о чём свидетельствует штольня в глубине горы, в которую мы заглянем. Затем полюбуемся водопадом Ляскеля. Раньше естественный, сейчас это паводковый водосброс рядом с плотиной ГЭС.
Пообедаем в кафе и посмотрим на ещё один невысокий, но бурный водопад Прокинкоски (9-го мая) на остатках финской мельницы. Побываем на Кительских гранатовых копях. Вам выдадут молотки, с помощью которых вы наберёте немного камней на память. Посетим водопад Нижний Койринойя: посмотрим, как речная вода стремительно падает по отвесной гранитной стене с 4-метровой высоты.
В завершение совершим геологическую экскурсию в карьере по добыче пегматита в Леппясилте. Около 18:00 вернёмся в г. Сортавала.
3 день
Острова Койонсаари и Линнасари
В 8:30 выезжаем в сторону посёлка Вятиккя. Сегодня будем знакомиться с нацпарком «Ладожские шхеры». Сперва доберёмся до острова Койонсаари, уникального памятника природы, где нас ждёт 3,5-часовая прогулка. Будем разбираться во мхах и лишайниках — их тут более 300 видов. Я покажу точки, откуда хорошо видны Ладога и шхеры. Дойдём до края острова — скалы Хийси, здесь тоже полюбуемся панорамой окрестностей и узнаем легенду о злобном духе. Также можно будет искупаться и отдохнуть на песчаном пляже, у вас будет свободный час.
После переплывём на остров Линнасари, который ещё называют Шапка Мономаха. Здесь археологи обнаружили карельское городище и у нас будет около часа на знакомство с пространством. Вернувшись на катере на материк, вечером приедем обратно в город Сортавала.
Обратите внимание: экскурсия посвящена языческим верованиям карел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
12 000 ₽
Дети до 7 лет
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту на автобусе
Работа профессионального гида
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до г. Сортавала и обратно
Проживание
Питание - комплексный обед от 450 ₽
Входные билеты в «Рускеала» и на водопады - 500-650 ₽
Развлечения и дополнительные экскурсии в парке «Рускеала»
Сбор за посещение нацпарка «Ладожские шхеры» во 2-й и 3-й дни (действуют льготы) - 200 ₽ с чел
Трансфер на катере в 3-й день - 400 ₽ с чел
Важно: экскурсии могут проходить в сборных группах, поэтому возможно увеличение заявленного максимального числа участников и нужно быть готовым к ежедневным новым знакомствам. Также экскурсии в разные дни могут проводить разные гиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, 8:30
Завершение: Сортавала, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10672 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные выезды. Идея моих путешествий — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счёт использования полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Благодаря организованной экскурсии побывали в прекрасных уголках Карелии и познакомились с красотой Русского севера, с великолепием карельской тайги. Взяли 3-х дневную экскурсию и побывали в красивейших уголках Карельского края (Ладожское читать дальшеуменьшить
озеро, остров Койонсаари, Ладожские шхеры, парк "Рускеала" и др.). Республика Карелия находится в зоне тайги. Карельские сопки покрыты живописным сосновым редколесьем с ольхой, карельской берёзой и лиственницей. В одних участках преобладает сосна, а в других — лиственница. Поверхность гранитов как-будто покрыта мягким ковром, который состоит из изумрудных хвощей и ярко-зеленых мхов, на которых растут деревья. Ступаешь на этот ковер — пружинит. Говоришь себе:"Как мягонько!" Диво! Подлесок состоит из папоротника, хвощей, черники, в некоторых местах из земляники, водяницы и голубики. Ягоды съедобны:) Поэтому мы устроили небольшой гастротур по туристическим тропкам. Чарующее впечатление от карельского леса — как-будто очутился в волшебном лесу. Закроешь глаза, и представляешь, как снова откроешь, и уже перед тобой возник леший и другие сказочные духи — таинственные хранители лесов. Огромное спасибо, организаторам и экскурсоводу — Ярославу за 3-х дневное приключение по природным достопримечательностям Карелии. Обязательно берите несколько дней экскурсии, так, вы сможете полней узреть красоту здешней природы.
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Кристина
Посетили с подружкой экскурсию "Экскурсионный тур по Карелии" тур на 3 дня - Сортавала - Алхо - остров Койонсаари - скалы Хийси - остров Линнасари - ладожские шхеры - гора читать дальшеуменьшить
Лоухиваара - гора Хийденвуори - водопад Ляскеля - водопад Прокинкоски - водопад Нижний Койринойя - Рускеала - Сортавала, это было мистическое, незабываемое событие. Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлеченность гида Ярослава. Его рассказ был очень увлекательным и насыщенным, что время пролетело незаметно. Он не только делился интересными фактами, но и оживлял историю делая ее доступной и понятной каждому, приводя различные примеры. Особенно впечатлило то, что наш гид Ярослав словно Юлий Цезарь одновременно вел автобус, рассказывал интересные факты о жизни карельского народа и считал нас по головам, чтобы никто не потерялся. Я лично такое впервые вижу, обычно гид только рассказывает, а другой человек ведет автобус. Все было организовано чëтко и без задержек, что позволило максимально насладиться каждой минутой экскурсии. Я с уверенностью рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать больше о культуре, истории и природе Карелии. Это действительно стоит того, чтобы посетить!
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Юлия
Замечательная экскурсия, все дни были в восторге! Даже дождик в один день не помешал)
P.S. разрешает добавить только 10 фото🥲 а их намнооого больше!
+2
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Мария
Мы решили взять тур на 3 дня и нам очень понравилось! Первые 2 дня были супер насыщенными, завершающий день чувствовался уже на расслабоне по сравнению с первыми двумя экскурсиями😄 Невероятная природа, необычные локации и интересная подача от Ярослава - все это подарило незабываемые эмоции🫶🏻
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Мария
Дорогие путешественники! Это было невероятно! Места прекрасны, Ярослав очень здорово и интересно всё рассказывает. Фишка его в том, что показывает туристическое место, а после отвозит в такое же, но уединённое, спокойное читать дальшеуменьшить
и живописное место. Водопады в туристическом месте оборудованном тропинками и водопад к которому ты можешь подойти, и там кроме вашей группы никого больше нет, это совершенно разные ощущения! Как здорово что вы знаете такие места и показываете их. Фраза Ярослава мне очень понравилась -" Обычно туристов сюда не водят, но я своих таскаю😊" А поиск гранатов это вообще отдельная история, сначала не понимаешь как их искать, выдалбливать, а потом остановиться не можешь и столько радость когда находишь этот вишнёвый камушек! Полазить по горам, порогам, бывало даже страшно, но у нашего гида всё под контролем, за всеми следить успевает, и показывать и рассказывать и возить! Даже грустно было расставаться 😢 Огромное вам спасибо за чудесную Карелию 💜
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Мария
Мы путешествовали 8 человек. Мужчинам всем понравилось, а вот девушкам иногда не хватало объективности: гид высмеивал эзотерические знания, давая прямую оценку из собственного мироощущения. Хотелось бы нейтральности. Из плюсов: очень интересные места, нестандартные тропы, многосторонние экскурсии. Рекомендую брать на 3 дня экскурсии от Ярослава.
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Тур входит в следующие категории Сортавалы
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