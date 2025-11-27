2 день

Мандроги. Водопад Белые мосты

Сказка в деревне Мандроги, грохот водопадов и открытый вагон!

06:15 Прибытие поезда на ст. Лодейное поле.

06:45-07:00 Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в удивительную деревню Мандроги!

Это не просто музей под открытым небом – это ожившая история деревенской жизни и русской души.

Любителям российского кино узнают эти места по фильму «Беспринципные в деревне» — именно здесь снимались сцены из комедии.

Деревенские улочки, старинные дома и атмосфера русского севера стали идеальными декорациями. Вы сможете прогуляться по тем же местам, где разворачивался сюжет картины!

Утренний деревенский завтрак — из свежих, натуральных продуктов.

Вкусно, сытно и по-домашнему.

Пешеходная экскурсия (2 часа).

Путешествие в прошлое: вы увидите подлинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей.

В них работают мастера народных промыслов – можно попробовать себя в гончарном деле или росписи по дереву.

Тайны Лукоморья: совершим волшебную прогулку на поляну, где оживают герои.

Тенистая поляна, окутанная сказочными чарами, где между елями и берёзами прячутся любимые персонажи русских народных сказок.

Здесь же – древний храм Пророка Елисея, услышим проникновенное пение малого состава архиерейского хора.

Музей водки – национальная гордость!

Увидите уникальную коллекцию (почти 4000 бутылок со всего мира), узнаете вековые традиции и, конечно, продегустируете избранную водку или ароматную настойку под хрустящие огурчики и душистые сухарики от поваров ресторана «Гостиный двор».

Это не просто музей – это гимн русскому духу!

Свободное время для самостоятельной прогулки по деревне.

11:00 Возвращаемся на ст. Лодейное Поле.

12:00 Отправление поезда до ст. Леппясилта.

Уникальный участок с открытым вагоном.

Между Видлицей и Леппясилта — один из самых живописных отрезков пути!

Открытый обзорный ретро-вагон с незастекленными окнами подарит вам ощущение полной свободы и единения с бескрайней карельской природой. Лес, скалы и озёра проносятся мимо, ветер играет в волосах, а вы — словно герой кино! Вы сможете сделать красочные фотографии и записать видео, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательной поездке.

15:30 Прибытие на ст. Леппясилта.

Трансфер к таинственному водопаду Белые мосты (Юканкоски).

Встреча с нетронутой красотой: доберёмся до самого высокого водопада Северного Приладожья (18 метров).

Это место силы, спрятанное в глуши карельских лесов.

Его мощь, монументальность и поразительное уединение оставят неизгладимое впечатление.

Дорога к нему – уже приключение. И поверьте, оно того стоит!

Пикник на природе: под шум воды – один из тех моментов, которые остаются в памяти навсегда.

18:30 Отправление поезда в сторону Сортавала.

Отдыхаем в купе, делимся впечатлениями.

19:25 Прибытие на ст. Янисъярви.

К поезду прицепят настоящий дышащий паром паровоз! Погрузитесь в атмосферу старины под его мощный гудок и сделайте фотографии на память!

22:00 Прибытие на ст. Сортавала (путь 9).

Свободное время для самостоятельной прогулки в городе Сортавала.

Ночь в поезде.

