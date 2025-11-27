Это путешествие навсегда останется в вашем сердце! Ваш дом на ближайшие 4 дня – комфортабельный туристский поезд. Здесь вас ждут уютные купе, вкусные завтраки и незабываемые виды за окном.
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Старт большого путешествия!
Самостоятельная посадка в наш уютный туристский поезд №930 на Ленинградском вокзале Москвы.
Ваш номер вагона и места будут указаны в ваучере – ждем вас.
В 18:37 поезд №930 отправляется, путешествие начинается, увозя вас навстречу приключениям.
Мандроги. Водопад Белые мосты
Сказка в деревне Мандроги, грохот водопадов и открытый вагон!
06:15 Прибытие поезда на ст. Лодейное поле.
06:45-07:00 Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в удивительную деревню Мандроги!
Это не просто музей под открытым небом – это ожившая история деревенской жизни и русской души.
Любителям российского кино узнают эти места по фильму «Беспринципные в деревне» — именно здесь снимались сцены из комедии.
Деревенские улочки, старинные дома и атмосфера русского севера стали идеальными декорациями. Вы сможете прогуляться по тем же местам, где разворачивался сюжет картины!
Утренний деревенский завтрак — из свежих, натуральных продуктов.
Вкусно, сытно и по-домашнему.
Пешеходная экскурсия (2 часа).
Путешествие в прошлое: вы увидите подлинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей.
В них работают мастера народных промыслов – можно попробовать себя в гончарном деле или росписи по дереву.
Тайны Лукоморья: совершим волшебную прогулку на поляну, где оживают герои.
Тенистая поляна, окутанная сказочными чарами, где между елями и берёзами прячутся любимые персонажи русских народных сказок.
Здесь же – древний храм Пророка Елисея, услышим проникновенное пение малого состава архиерейского хора.
Музей водки – национальная гордость!
Увидите уникальную коллекцию (почти 4000 бутылок со всего мира), узнаете вековые традиции и, конечно, продегустируете избранную водку или ароматную настойку под хрустящие огурчики и душистые сухарики от поваров ресторана «Гостиный двор».
Это не просто музей – это гимн русскому духу!
Свободное время для самостоятельной прогулки по деревне.
11:00 Возвращаемся на ст. Лодейное Поле.
12:00 Отправление поезда до ст. Леппясилта.
Уникальный участок с открытым вагоном.
Между Видлицей и Леппясилта — один из самых живописных отрезков пути!
Открытый обзорный ретро-вагон с незастекленными окнами подарит вам ощущение полной свободы и единения с бескрайней карельской природой. Лес, скалы и озёра проносятся мимо, ветер играет в волосах, а вы — словно герой кино! Вы сможете сделать красочные фотографии и записать видео, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательной поездке.
15:30 Прибытие на ст. Леппясилта.
Трансфер к таинственному водопаду Белые мосты (Юканкоски).
Встреча с нетронутой красотой: доберёмся до самого высокого водопада Северного Приладожья (18 метров).
Это место силы, спрятанное в глуши карельских лесов.
Его мощь, монументальность и поразительное уединение оставят неизгладимое впечатление.
Дорога к нему – уже приключение. И поверьте, оно того стоит!
Пикник на природе: под шум воды – один из тех моментов, которые остаются в памяти навсегда.
18:30 Отправление поезда в сторону Сортавала.
Отдыхаем в купе, делимся впечатлениями.
19:25 Прибытие на ст. Янисъярви.
К поезду прицепят настоящий дышащий паром паровоз! Погрузитесь в атмосферу старины под его мощный гудок и сделайте фотографии на память!
22:00 Прибытие на ст. Сортавала (путь 9).
Свободное время для самостоятельной прогулки в городе Сортавала.
Ночь в поезде.
Водная прогулка: "Магия Ладожских шхер". Горный парк "Рускеала". Выборг
Завтрак в поезде.
Встречаем утро в сердце Карелии — среди тишины лесов и свежести северного воздуха.
Водная прогулка: «Магия Ладожских шхер».
07:30 Отправляемся на скоростном катере от причала «Сортавала Центр» навстречу чуду природы!
Ладожские шхеры — это русские «фьорды», где гранитные острова, вековые сосны и прозрачная вода создают неповторимый пейзаж.
Медленно плывём среди живописных скал.
Высадка на остров: прогулка по реликтовому лесу, фотопауза, подышим хвойным воздухом.
Восхитительные виды и настоящая перезагрузка!
Продолжительность: 1,5–2 часа.
Возвращение на катере в Сортавалу.
Прогулка проводится только при хорошей погоде. В случае отмены — 100% возврат средств. Входной билет в нац. парк «Ладожские шхеры»: 350 руб. /чел. Оплата по QR-коду (визитка будет у сопровождающего).
Свободное время в Сортавале.
Прогуляйтесь по живописной набережной, загляните в местные лавки, попробуйте настоящие карельские калитки, купите сувениры из шунгита и бересты — настоящие дары Севера.
10:00 Трансфер на автобусе к горе Паасо.
С вершины открывается захватывающая панорама на бескрайние карельские леса и зеркальные озёра.
Подсвеченная тропа придаёт маршруту особую атмосферу — будто попали в сказку.
А «карельское небо» — чистое и глубокое, словно душа этого края — надолго останется в памяти.
11:20 Трансфер на автобусе до горного парка Рускеала.
12:00 Прибытие в горный парк «Рускеала».
Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека.
Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.
Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.
12:20 Экскурсия «Мраморный каньон».
Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.
14:10 Трансфер на электричке РА «Орлан» из горного парка «Рускеала»до г. Сортавала.
15:09 Отправление поезда от ж/д вокзала Сортавала в Выборг.
Ждем новых впечатлений!
17:45 Прибытие в Выборг.
Единственный в России город с подлинной средневековой душой.
Пешеходная экскурсия «Сквозь века Выборга» (2 часа).
Путешествие во времени: узкие брусчатые улочки, по которым ступали шведские рыцари, Петр Великий и Витус Беринг!
Величественный Выборгский замок (внешний осмотр) – символ города на Замковом острове.
Очарование старинных площадей: Рыночная, Соборная, Петровская, Торгильская с памятником основателю – Торгильсу Кнутссону.
Архитектурные шедевры: дом купеческой гильдии, загадочная Часовая башня, уютная усадьба бюргера. Камень здесь дышит историей.
Водная прогулка на катамаране.
Незабываемый финал дня. Поднимитесь на борт комфортабельного катамарана и увидите Выборг так, как видели его викинги и рыцари – с воды.
Великолепные ракурсы: замок, скалистые острова, старинные форты предстанут перед вами во всем своем величии.
Магия Выборга покорит вас окончательно, и вам захочется вернуться сюда снова.
23:43 Отправление туристического поезда №930 в Москву.
Увозим с собой море впечатлений и немного грусти расставания.
Прибытие поезда в Москву
Возвращение домой с чемоданом воспоминаний!
10:16 Прибытие поезда №930 на Ленинградский вокзал Москвы.
До новых встреч в удивительных путешествиях!
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах поезда.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (под запрос)
|Люкс (под запрос)
|Одноместный Люкс (под запрос)
|Для взрослых
|42 800
|62 600
|97 420
|171 410
|Для детей от 8 до 14 лет включительно (с местом)
|41 400
|61 300
|95 790
|Для детей от 0 до 7 лет включительно (с местом)
|41 000
|61 000
|95 000
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 18 700 руб.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном купе туристического поезда.
Предварительно размещение в 4-местном купе. В купе 2 нижние и 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на человека. 2 WC c раковинами + 1 душ на вагон.
Размещение в 2-местном купе под запрос. 2 нижние полки, 1 среднее полотенце на человека. 2 WC c раковинами + 1 душ на вагон.
В составе поезда есть вагон-ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе
- Водная прогулка в национальном парке «Ладожские шхеры»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 18 700 руб
- За посещение национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата 350 рублей с человека. Оплата производится по QR коду. Сопровождающие в поезде предоставят визитку
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.