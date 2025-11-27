Мои заказы

Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Выборга с посещением Ладожских шхер. ЖД-круиз

Вас ждет невероятное приключение по просторам Русской Карелии! Забудьте о суете, вдохните полной грудью чистейший воздух Карелии, ощутите мощь Ладоги и окунитесь в средневековую романтику Выборга.

Это путешествие навсегда останется в вашем сердце! Ваш дом на ближайшие 4 дня – комфортабельный туристский поезд. Здесь вас ждут уютные купе, вкусные завтраки и незабываемые виды за окном.
Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Старт большого путешествия!

Самостоятельная посадка в наш уютный туристский поезд №930 на Ленинградском вокзале Москвы.

Ваш номер вагона и места будут указаны в ваучере – ждем вас.

В 18:37 поезд №930 отправляется, путешествие начинается, увозя вас навстречу приключениям.

2 день

Мандроги. Водопад Белые мосты

Сказка в деревне Мандроги, грохот водопадов и открытый вагон!

06:15 Прибытие поезда на ст. Лодейное поле.

06:45-07:00 Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в удивительную деревню Мандроги!

Это не просто музей под открытым небом – это ожившая история деревенской жизни и русской души.

Любителям российского кино узнают эти места по фильму «Беспринципные в деревне» — именно здесь снимались сцены из комедии.

Деревенские улочки, старинные дома и атмосфера русского севера стали идеальными декорациями. Вы сможете прогуляться по тем же местам, где разворачивался сюжет картины!

Утренний деревенский завтрак — из свежих, натуральных продуктов.

Вкусно, сытно и по-домашнему.

Пешеходная экскурсия (2 часа).

Путешествие в прошлое: вы увидите подлинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей.

В них работают мастера народных промыслов – можно попробовать себя в гончарном деле или росписи по дереву.

Тайны Лукоморья: совершим волшебную прогулку на поляну, где оживают герои.

Тенистая поляна, окутанная сказочными чарами, где между елями и берёзами прячутся любимые персонажи русских народных сказок.

Здесь же – древний храм Пророка Елисея, услышим проникновенное пение малого состава архиерейского хора.

Музей водки – национальная гордость!

Увидите уникальную коллекцию (почти 4000 бутылок со всего мира), узнаете вековые традиции и, конечно, продегустируете избранную водку или ароматную настойку под хрустящие огурчики и душистые сухарики от поваров ресторана «Гостиный двор».

Это не просто музей – это гимн русскому духу!

Свободное время для самостоятельной прогулки по деревне.

11:00 Возвращаемся на ст. Лодейное Поле.

12:00 Отправление поезда до ст. Леппясилта.

Уникальный участок с открытым вагоном.

Между Видлицей и Леппясилта — один из самых живописных отрезков пути!

Открытый обзорный ретро-вагон с незастекленными окнами подарит вам ощущение полной свободы и единения с бескрайней карельской природой. Лес, скалы и озёра проносятся мимо, ветер играет в волосах, а вы — словно герой кино! Вы сможете сделать красочные фотографии и записать видео, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательной поездке.

15:30 Прибытие на ст. Леппясилта.

Трансфер к таинственному водопаду Белые мосты (Юканкоски).

Встреча с нетронутой красотой: доберёмся до самого высокого водопада Северного Приладожья (18 метров).

Это место силы, спрятанное в глуши карельских лесов.

Его мощь, монументальность и поразительное уединение оставят неизгладимое впечатление.

Дорога к нему – уже приключение. И поверьте, оно того стоит!

Пикник на природе: под шум воды – один из тех моментов, которые остаются в памяти навсегда.

18:30 Отправление поезда в сторону Сортавала.

Отдыхаем в купе, делимся впечатлениями.

19:25 Прибытие на ст. Янисъярви.

К поезду прицепят настоящий дышащий паром паровоз! Погрузитесь в атмосферу старины под его мощный гудок и сделайте фотографии на память!

22:00 Прибытие на ст. Сортавала (путь 9).

Свободное время для самостоятельной прогулки в городе Сортавала.

Ночь в поезде.

3 день

Водная прогулка: "Магия Ладожских шхер". Горный парк "Рускеала". Выборг

Завтрак в поезде.

Встречаем утро в сердце Карелии — среди тишины лесов и свежести северного воздуха.

Водная прогулка: «Магия Ладожских шхер».

07:30 Отправляемся на скоростном катере от причала «Сортавала Центр» навстречу чуду природы!

Ладожские шхеры — это русские «фьорды», где гранитные острова, вековые сосны и прозрачная вода создают неповторимый пейзаж.

Медленно плывём среди живописных скал.

Высадка на остров: прогулка по реликтовому лесу, фотопауза, подышим хвойным воздухом.

Восхитительные виды и настоящая перезагрузка!

Продолжительность: 1,5–2 часа.

Возвращение на катере в Сортавалу.

Прогулка проводится только при хорошей погоде. В случае отмены — 100% возврат средств. Входной билет в нац. парк «Ладожские шхеры»: 350 руб. /чел. Оплата по QR-коду (визитка будет у сопровождающего).

Свободное время в Сортавале.

Прогуляйтесь по живописной набережной, загляните в местные лавки, попробуйте настоящие карельские калитки, купите сувениры из шунгита и бересты — настоящие дары Севера.

10:00 Трансфер на автобусе к горе Паасо.

С вершины открывается захватывающая панорама на бескрайние карельские леса и зеркальные озёра.

Подсвеченная тропа придаёт маршруту особую атмосферу — будто попали в сказку.

А «карельское небо» — чистое и глубокое, словно душа этого края — надолго останется в памяти.

11:20 Трансфер на автобусе до горного парка Рускеала.

12:00 Прибытие в горный парк «Рускеала».

Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека.

Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.

Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.

12:20 Экскурсия «Мраморный каньон».

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.

14:10 Трансфер на электричке РА «Орлан» из горного парка «Рускеала»до г. Сортавала.

15:09 Отправление поезда от ж/д вокзала Сортавала в Выборг.

Ждем новых впечатлений!

17:45 Прибытие в Выборг.

Единственный в России город с подлинной средневековой душой.

Пешеходная экскурсия «Сквозь века Выборга» (2 часа).

Путешествие во времени: узкие брусчатые улочки, по которым ступали шведские рыцари, Петр Великий и Витус Беринг!

Величественный Выборгский замок (внешний осмотр) – символ города на Замковом острове.

Очарование старинных площадей: Рыночная, Соборная, Петровская, Торгильская с памятником основателю – Торгильсу Кнутссону.

Архитектурные шедевры: дом купеческой гильдии, загадочная Часовая башня, уютная усадьба бюргера. Камень здесь дышит историей.

Водная прогулка на катамаране.

Незабываемый финал дня. Поднимитесь на борт комфортабельного катамарана и увидите Выборг так, как видели его викинги и рыцари – с воды.

Великолепные ракурсы: замок, скалистые острова, старинные форты предстанут перед вами во всем своем величии.

Магия Выборга покорит вас окончательно, и вам захочется вернуться сюда снова.

23:43 Отправление туристического поезда №930 в Москву.

Увозим с собой море впечатлений и немного грусти расставания.

4 день

Прибытие поезда в Москву

Возвращение домой с чемоданом воспоминаний!

10:16 Прибытие поезда №930 на Ленинградский вокзал Москвы.

До новых встреч в удивительных путешествиях!

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах поезда.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (под запрос)Люкс (под запрос)Одноместный Люкс (под запрос)
Для взрослых42 80062 60097 420171 410
Для детей от 8 до 14 лет включительно (с местом)41 40061 30095 790
Для детей от 0 до 7 лет включительно (с местом)41 00061 00095 000

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 18 700 руб.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном купе туристического поезда.

Предварительно размещение в 4-местном купе. В купе 2 нижние и 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на человека. 2 WC c раковинами + 1 душ на вагон.

Размещение в 2-местном купе под запрос. 2 нижние полки, 1 среднее полотенце на человека. 2 WC c раковинами + 1 душ на вагон.

В составе поезда есть вагон-ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе
  • Водная прогулка в национальном парке «Ладожские шхеры»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 18 700 руб
  • За посещение национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата 350 рублей с человека. Оплата производится по QR коду. Сопровождающие в поезде предоставят визитку
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

