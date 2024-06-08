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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Валдай из Старой Руссы с посещением монастыря и музея
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в Валдай, чтобы увидеть Иверский монастырь и уникальный Музей Колоколов. Окунитесь в атмосферу уединения и умиротворения
Расписание: Воскресенье в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На весь день»
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