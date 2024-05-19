Групповые экскурсии Старой Руссы

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000 за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека
Знакомьтесь, Старая Русса
Групповая
3 часа
11 отзывов
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000 за человека
Русса Достоевского
Групповая
2 часа
4 отзыва
Экскурсия «Русса Достоевского» в Старой Руссе
Каждый вторник вас ждёт увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского в Старой Руссе
Начало: Минеральная ул., 59, Старая Русса
Расписание: По вторникам в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • И
    ИвановаТатьянаПетровна
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Очарованы этим городом. Не большой, но такой компактный и уютный город. Экскурсовод Нина выше всяких похвал- сын и муж тоже были в восторге от города и экскурсовода. Обязательно приедем летом в Санаторий!!!
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
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    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

  • Е
    Евгений
    24 августа 2023
    Русса Достоевского
    Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду, интеллигентная, грамотная, рассказ было приятно слушать.
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2023
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами былиЭкскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были
  • О
    Ольга
    26 ноября 2022
    Русса Достоевского
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.
  • О
    Ольга
    28 июля 2022
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Все понравилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Групповые»

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  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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