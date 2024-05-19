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По популярности
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия «Русса Достоевского» в Старой Руссе
Каждый вторник вас ждёт увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского в Старой Руссе
Начало: Минеральная ул., 59, Старая Русса
Расписание: По вторникам в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ИИвановаТатьянаПетровна14 апреля 2024Очарованы этим городом. Не большой, но такой компактный и уютный город. Экскурсовод Нина выше всяких похвал- сын и муж тоже были в восторге от города и экскурсовода. Обязательно приедем летом в Санаторий!!!
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
- ЕЕвгений24 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду, интеллигентная, грамотная, рассказ было приятно слушать.
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга26 ноября 2022Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Я узнала много интересных фактов из жизни Ф. М. Достоевского и историческом прошлом города.
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Групповые»
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