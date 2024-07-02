Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня» в Старой Руссе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
1 000 за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
8 июля в 10:30
10 июля в 12:00
2 500 за всё до 10 чел.
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
40 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 июля 2024
    День в Старой Руссе
    Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
  • В
    Владимир
    30 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Очень понравилось экскурсия благодаря гиду Нине Сергеевне:можно было заранее договориться, на на каких темах сделать акценты, в результате мы узнали
    читать дальше

    много нового из истории города и, конечно, о пребывании в нем Достоевского. Хочется отметить талант, большой профессиональный опыт музейного работника и любовь к одному городу Нины Сергеевны

  • С
    Сергей
    26 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Спасибо Нине Сергеевне за обширные знания о родном городе и рассказ о его истории и настоящем!!! Отдельно благодарность, что были учтены наши пожелания по поводу маршрута.
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна,влюблённый в свой город экскурсовод. Мы были в Старой Руссе не первый раз. Это город в который хочется возвращаться.
    читать дальше

    На этот раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Для нас открылись новые маршруты и интересные истории. Только вот два часа несомненно мало,особенно если есть возможность передвигаться на машине. Очень рекомендую пообщаться с Ниной Сергеевной до экскурсии,она обязательно учтёт все ваши пожелания и интересы. Спасибо большое за время,проведённое с нами.

  • Н
    Нина
    13 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
    читать дальше

    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Водонапорная башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Старая Русса
  2. Старая Русса: любовь с первого взгляда
  3. День в Старой Руссе
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Церковь Георгия Победоносца
  2. Соборная площадь
  3. Самое главное
  4. Водонапорная башня
  5. Набережная Достоевского
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июле 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Водонапорная башня" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Старой Руссе на 2024 год по теме «Водонапорная башня», 76 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам