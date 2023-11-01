Описание

Приглашаем вас отправиться в автобусную экскурсию в Великий Новгород с посещением Новгородского Кремля и Ярославова дворища.



Здесь всё буквально «дышит историей», на каждом шагу встречаются древние памятники, исторические локации и величественные монументальные строения, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы познакомитесь с гордым Новгородом, вместе с опытным гидом-краеведом разберетесь, почему же он «Великий», побываете в легендарном Новгородском детинце и на главном торжище Руси - Ярославовом дворище, посетите Софийскую церковь, построенную ещё при Ярославе Мудром, и увидите множество уникальных памятников истории, сохранившихся до наших дней.

Прогулка по Великому Новгороду – это возможность прикоснуться к истории собственными руками!