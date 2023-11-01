Господин Великий Новгород

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород

Что вас ожидает:

  • Великий Новгород
  • Новгородский Кремль
  • Софийский собор
  • Памятник 1000-летия России
  • Церковь Сергия Радонежского
  • Часозвоня
  • Владыческий двор
  • Ярославово дворище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас отправиться в автобусную экскурсию в Великий Новгород с посещением Новгородского Кремля и Ярославова дворища.

Здесь всё буквально «дышит историей», на каждом шагу встречаются древние памятники, исторические локации и величественные монументальные строения, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы познакомитесь с гордым Новгородом, вместе с опытным гидом-краеведом разберетесь, почему же он «Великий», побываете в легендарном Новгородском детинце и на главном торжище Руси - Ярославовом дворище, посетите Софийскую церковь, построенную ещё при Ярославе Мудром, и увидите множество уникальных памятников истории, сохранившихся до наших дней.
Прогулка по Великому Новгороду – это возможность прикоснуться к истории собственными руками!

Программа

  • Новгородский детинец - древнейший в России кремль, место сбора знаменитого веча и выбора посадника. Административный, общественный и религиозный центр Новгорода с момента основания города. Включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Софийский собор (с посещением) - самая древняя из сохранившихся каменных построек, возведенных при Ярославе Мудром, где по сей день проходят богослужения.
  • Памятник 1000-летия России - памятник, возведенный к Тысячелетию Российской Государственности. Отображает историю России с IX по XIX век в лицах.
  • Церковь Сергия Радонежского - является одной из старейших сохранившихся русских надвратных церквей. При реставрациях раскрыты древние детали: порталы, окна, ниши. Восстановлено окно XV века и окно XVII века на южном фасаде.
  • Часозвоня - башня с часами в новгородском Детинце. Самое высокое сооружение Новгородского кремля, столпообразная, почти сорокаметровая башня с часами. Из-за визуального эффекта наклона башню с часами нередко сравнивают со знаменитой колокольней Пизанского собора в Италии.
  • Владычный двор - самая древняя часть новгородского кремля. Именно отсюда, начиналась городская крепость - Детинец.
  • Владычная (Грановитая) палата - одна из старейших гражданских построек Руси, в которой доступны для просмотра фрески XV - XIX веков. Сейчас в здании располагается собрание предметов декоративно-прикладного искусства с V по XIX век.
  • “Горбатый” мост через Волхов - мост, соединяющий Новгородский Кремль с древней торговой площадью - Ярославовым дворищем. Появился он в 1987 году на месте разрушенного во время Великой Отечественной войны Великого моста, действовавшего на протяжении восьми веков.
  • Ярославово дворище, он же Древний торг – на значительной территории расположены большой княжеский храм XII века, купеческие церквушки, Воротная башня, аркада – постройки, оставшиеся от Гостиного двора времени Петра I.
  • Свято-Юрьев мужской монастырь (только в зимний период) – действующий мужской монастырь, основанный князем Ярославом в XII веке как южный форпост Новгорода вблизи озера Ильмень.
  • Свободное время (в летний период) – вы сможете насладиться видами исторического Кремля, прогуляться вдоль набережной реки Волхов. Не забудьте сделать фотографии на память.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Святые места

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