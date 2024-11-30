3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
23 дек в 10:00
3300₽ за человека
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
28 дек в 14:30
4 янв в 14:30
1000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Проникнуться очарованием русской провинции и пользой местной здравницы (на вашем автомобиле)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
4600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл30 ноября 2024Отличная экскурсия, спасибо! Посетили Императорский источник сверх программы)
- ААлександра10 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
- ААнна29 октября 2024Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод Ольга любит и очень много знает о городе, очень интересно рассказывает, приятно общаться. И город интересный, уютный, с богатой историей. Всё понравилось. Большое спасибо за гостеприимство!
- ННаталия26 сентября 2024Очень хороший способ узнать город в неспешной, размеренной прогулке. Прекрасный гид Татьяна подстраивается под интересы и пожелания туриста и каждый
- ААндрей23 сентября 2024Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
- ААлександр6 сентября 2024Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Воскресенский собор»
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