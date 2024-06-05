1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
«Будем гулять по уютным улочкам и набережной реки Полисти, подмечать детали и вести непринуждённый разговор»
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
«Набережную Достоевского — уютный зеленый променад у реки Перерытицы, где любил гулять Федор Михайлович»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
«А после совершим променад по набережной Достоевского — уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ООльга31 мая 2024Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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