А Анна День в Старой Руссе Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.

P PAVEL День в Старой Руссе Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.

О Ольга Старая Русса: любовь с первого взгляда читать дальше много узнали и получили ответы на все вопросы! Маршрут очень интересный: мы увидели и полюбили Старую Руссу, а главное - запланировали поездку сюда ещё раз! Спасибо Нине Сергеевне!!! Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы

С Сергей День в Старой Руссе Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!

Е Елена Старая Русса - по местам Достоевского Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»

Е Елизавета Старая Русса - по местам Достоевского Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!