1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
- ООльга28 июля 2022Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Церковь Георгия Победоносца»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Церковь Георгия Победоносца" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию в Старой Руссе на 2024 год по теме «Церковь Георгия Победоносца», 66 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август