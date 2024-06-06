Экскурсии проходящие только летом в Старой Руссе

Найдено 5 экскурсий в категории «Летние» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
1 000 за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500 за всё до 10 чел.
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤ Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
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    много узнали и получили ответы на все вопросы! Маршрут очень интересный: мы увидели и полюбили Старую Руссу, а главное - запланировали поездку сюда ещё раз! Спасибо Нине Сергеевне!!!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    День в Старой Руссе
    Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
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    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Летние»

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  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Летние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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